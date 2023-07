Placebo – hogy hathat, ami nem is gyógyszer?

Placebohatásról akkor beszélünk, ha egy hatóanyag nélküli szer valódi pozitív hatást vált ki a beteg állapotában. Ellentéte a nocebohatás, amikor egy hatóanyag nélküli, tehát ártani nem képes szer negatív hatást ér el. A placebo jelentése „tetszeni fogok”, a nocebo pedig annyit tesz: „ártani fogok”. A két jelenség magyarázható úgy is, mint a beteg várakozásainak önbeteljesítő jóslata. Ha tehát valaki bízik abban, hogy a bevett fájdalomcsillapító hatni fog, olykor már akkor érez némi megkönnyebbülést, amikor lenyelte azt – írja a rakgyogyitas.hu.

Nem minden gyógyszer, ami hat. Fotó: Getty Images

Tiszta kórterem, megértő orvos – kevesebb gyógyszer

A placebo- és nocebohatást bármilyen körülmény kiválthatja. Bizonyos színű és formájú fájdalomcsillapítók például jobban hatnak, mint mások, hiába ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák. Amiről ugyanis a beteg jobban el tudja képzelni, hogy segít majd, az nagyobb eséllyel fog tényleg hatni. Placebo- vagy nocebohatást válthat ki a kórházi környezet tiszta, igényes vagy lepusztult állapota, sőt a kezelőorvos személyisége és hozzáállása is.

Több kutatás is alátámasztotta, hogy az orvos kommunikációja befolyásolja a betegek hozzáállását saját betegségükhöz, sőt bizonyos esetekben még azt is, hogy mennyi fájdalomcsillapítóra van szükségük. Egy szakmailag nagyra értékelt, magabiztos, a páciensét partnernek tekintő orvos megnyugvást és reményt képes adni a betegének. Ezáltal a páciens azt érezheti, hogy jó kezekben van és mindent meg fognak tenni az érdekében. Ennek az ellentettje is működik: ha a beteg úgy érzi, hogy az orvos bizonytalan, frusztrált, nem törődik vele, akkor a nocebohatás még a bizonyítottan hatásos fájdalomcsillapítók hatásosságát is csökkentheti.

