Nincs helyettes: a háziorvosoknak idén is elmarad a szabadság

Magyarországon jelenleg 6600 háziorvosi praxis van, amiből Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos elmondása szerint már több mint 700 betöltetlen. Ezekhez a körzetekhez nagyjából 780 ezer ember tartozik, összesen pedig nagyjából 500 településen nincs rendelő – vázolja a nem túl rózsás helyzetet az Index.

Az amúgy is túlterhelt háziorvosok nyáron még többet vállalnak, hogy tudják egymást helyettesíteni. Fotó: Getty Images

Van, ahol 19 éve nincs háziorvos

Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 17 olyan praxis van, amely 2004 óta betöltetlen. Ehhez hozzátartozik, hogy a betegszámok tekintetében voltak egyenlőtlenségek, a NEAK nyilvántartása szerint legkevesebb 166, legtöbb 4402 ellátandó tartozott a legkisebb és legnagyobb lélekszámú körzethez. Átlagosan 50 embert látnak el egy nap a háziorvosok, ami azt jelenti, hogy nem nagyon tudnak 10 percnél több időt fordítani egy betegre. Ráadásul erre hosszú távon sem igazán születhet megoldás, hiszen a fiatalok számára nem vonzó ez a terület, nincs megfelelő utánpótlás.

Mangó Gabriella azt is elárulta, hogy júniustól már 16-tal kevesebb háziorvos praktizál, szeptembertől pedig még nagyobb humánerőforrás-hiányra lehet számítani a területen. „Ha ez így megy tovább, jövő márciusra a háziorvosi gárda kétharmada marad meg talán” – hangsúlyozta. Ennek okaként az alapfinanszírozás csökkenését és az új ügyeleti rendszerbe kényszerítésüket említette.

"Volt olyan, hogy szabadságom alatt egyszerre két körzetemben hat orvost helyettesítettem.

Az orvos fizeti a helyettese bérét

A háziorvosok a gazdasági társaságukon keresztül a finanszírozó NEAK-kal egyénileg vannak szerződve, ahogy a helyi önkormányzattal is. Egy praxisban legalább egy orvost kell foglalkoztatni, és gondoskodnia kell arról, hogy egy kollégája tudja helyettesíteni, miközben a betöltetlen körzetek betegeit is ellátják. A helyettes bérét a vállalkozás tulajdonosának, a háziorvosnak kell fizetni, saját fizetése kárára ez akár napi 20-50 ezer forint is lehet.