Nem ragaszkodunk már a család régi orvosához

A páciens gyógyulása szempontjából kulcsfontosságú, hogy milyen orvos kezeli, és nem csak annak szaktudása miatt. Több kutatás is igazolta, hogy a megfelelő orvos-beteg kommunikációnak kulcsszerepe van a terápiák sikerességében, de ha jó kapcsolatot ápolunk a szakemberrel, akkor a tanácsait is nagyobb arányban fogadjuk meg, és a kezeléshez is szigorúbban tartjuk magunkat. A magánegészségügyi ellátást választók ma már számtalan klinika és szakorvos közül választhatnak, nem árt azonban figyelembe venni néhány fontos dolgot – Straub Fannival, a FoglaljOrvost.hu weboldal alapítójával gyűjtöttük össze ezeket.

Az orvos és beteg közötti kapcsolatot elősegítő honlap tulajdonosának tapasztalatai szerint az emberek az egészségmegőrzésük szempontjából egyre tudatosabbak, ami miatt az orvosukat is nagyobb odafigyeléssel választják ki. A magánellátás szerepe az elmúlt időszakban jelentősen felértékelődött, hiszen a koronavírus-járvány miatt az állami ellátórendszerben óriásira nyúltak a várólisták, így aki nem tud, vagy nem akar akár hosszú hónapokat várni egy kezelésre, kénytelen a magánszektor felé mozdulni. A privát ellátásban ismeretlenül mozgó emberek számára egyáltalán nem mindegy, hogy hova teszik a nehezen összespórolt pénzüket, így alaposan megválogatják a kezelőorvosukat is.

Tájékozódjunk több forrásból

Ma már számos információt összegyűjthetünk egy orvosról anélkül, hogy akár a váró közelébe is mennénk – hangsúlyozta Straub Fanni. Első lépésként általában a családtagok vagy barátok tapasztalataira támaszkodva kezdünk bele a megfelelő orvos kiválasztásába. Ennek nagy előnye, hogy első kézből kaphatunk többnyire megbízható információkat, hátránya lehet azonban, hogy az ismeretségi körünk rálátása sok esetben csupán néhány orvosra korlátozódik. Érdemes ezért az interneten is alaposabban körülnézni, hogy a közelünkben (vagy legalább számunkra még elfogadható távolságban) milyen szakemberek elérhetők. A jelenleg praktizáló orvosok szinte mindegyike fellelhető már a weben, honlapjuk pedig sokkal több dologról árulkodhat annál, amire először gondolnánk.

Számít, milyen a magánorvos honlapja

Sok orvos nem tartja olyan fontosnak a honlapján lévő profilkép frissítését, pedig egy 15-20 évvel ezelőtt készített fotó megtévesztő lehet és a páciens abban is elbizonytalanodhat, hogy praktizál-e még egyáltalán a keresett szakember. Ezeken a honlapokon az olyan alapvető adatok is hibásan szerepelhetnek, mint például a rendelési idő, vagy a telefonos elérhetőség. A saját és betegének érdekeit is szolgálja így az orvos azzal, ha frissen tartja a honlapján lévő információkat. Pozitív, ha többféle kapcsolatfelvételi lehetőséget is találhatunk az oldalon, ma már alapvető elvárás, hogy a nap bármely részében elérhessük üzeneteinkkel a rendelőt.

Több szempontot is érdemes szem előtt tartani, ha magánorvost választunk. Fotó: Getty Images

Adhatunk mások véleményére?

A magánorvosok weboldalán végigböngészhetjük a korábbi páciensek véleményeit is, illetve mi magunk is pontozhatunk egy szakembert, így megkönnyítve másoknak dolgát. Emellett fórumokon és a közösségi oldalak bejegyzéseiben is nyomon követhetjük, hogy ki mennyire volt elégedett az adott orvossal. Ne feledjük azonban, hogy az internet nyújtotta – legalább részleges – anonimitás kényelmében sokan igazságtalan vagy alaptalan vádakat is megfogalmazhatnak egy személyről vagy klinikáról ezeken a fórumokon. Érdemes ezért több oldalt is átolvasni, hogy kiderítsük, valóban van-e alapja a megfogalmazott vádaknak, és átfogó képet kaphassunk a klinika működéséről. Más véleménye akkor is irányadó lehet, ha egyébként a profin elkészített honlap miatt szimpatikus lenne számunkra az orvos.

Fontos az ár is

Persze a legtöbb embernek az ár is kiemelten fontos, és ahogy számos más szolgáltatás, úgy a magánorvosi vizit esetén is jelentős drágulás történt az utóbbi években. Míg a 2010-as évek elején még nagyjából 10 ezer forintba került egy átlagos vizsgálat, már inkább a 20-30 ezer forintos vizsgálati árak a jellemzőek a fővárosban – mondta el Straub Fanni. Szerinte nagy előny, ha az orvos honlapján jól láthatóan feltűnteti a kezelések árait és az esetleges plusz költségeket. Ha ilyen szakember rendelését választjuk, elkerülhetjük a félreértésekből adódó kellemetlenségeket fizetéskor. Érdemes összehasonlítani az árakat másik klinikákkal is, hogy tisztább képet kaphassunk arról, mi az a reális összeg, amit még kifizetnénk az ellátásért.

Az élethelyzetünk is befolyásolhatja, milyen orvosra van szükségünk

Persze az sem mindegy, ki keresi a megfelelő szakorvost, az igények ugyanis nem, életkor, vagy bizonyos élethelyzet alapján is változhatnak – mondta el a FoglaljOrvost.hu alapítója. Az első nőgyógyászát kereső, fiatal lány számára fontos lehet például, hogy az orvosa nő legyen, vagy hogy a kezelés ne legyen drága, de egy több műszakban is dolgozó, elfoglalt ember számára az lehet prioritás, hogy a szakember elérhető közelségben legyen. Érdemes az orvos kiválasztása előtt jó alaposan átgondolni, mely dolgokat tartjuk a legfontosabbnak, majd ez alapján hozzuk meg a döntésünket.

Időnként fontos lehet váltani

Időnként szükség lehet egy korábban már megismert orvos helyett új szakembert felkeresnünk. A váltásnak számos oka lehet, az egyik ilyen a bizonytalanság, az elmúlt két évben, a járvány kitörése óta sokaknak a tudományba vetett hitük is meginogott. Előfordulhat viszont az is, hogy egy megváltozott élethelyzet vagy költözés miatt kényszerül valaki új szakembert keresni. „Ma már nagyon gyakori, hogy ugyanazzal a problémával több szakembert is felkeresünk, ez a foglalásoknál is jól látszik. Míg régen a család generációkon át egyetlen orvoshoz kötődött, aki fiatalon a nagymamát, később pedig annak unokáját is kezelte, ez ma már egyáltalán nem jellemző” – mondta el Straub. Hozzátette: főleg a nagyvárosok vonzáskörzetében számtalan magánorvos elérhető már, így egy megváltozott élethelyzet esetén nem szabad lelkiismereti ügyet csinálnunk abból, hogy a korábban megismert szakember helyett újabb orvos segítségét kérjük.