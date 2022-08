Nagy baj lehet egy kis bőrkeményedésből

A lábfejen és a talpon szinte bárhol kialakulhat bőrkeményedés – a háttérben leggyakrabban a láb anatómiai elváltozása áll. Az egészséges lábfej három ponton érintkezik a talajjal, de ha a talp hosszanti vagy haránt boltozata megsüllyed, akkor a támaszkodás is megváltozik, aminek hatására bőrkeményedés, bütyök vagy adott esetben kalapácsujj alakulhat ki. A boltozatok süllyedésének oka lehet a talp izmainak gyengesége, a mozgáshiányos életmód, a túlsúly, illetve az is, ha nem a megfelelő lábbeliket vieljük, vagy sokat járunk mezítláb egyenes talajon.

A bőrkeményedés azért alakul ki, mert a bőr védekezni kezd a rá nehezedő nyomás ellen, és felgyorsulnak az elszarusodási folyamatai, amitől a keményedés folyamatosan vastagodik, és súlyos esetben fájdalmassá is válthat, illetve zavaró lehet járás közben. A sarkakon lévő keményedés általában a hosszanti boltozat, a talp felső részén illetve a lábujjakon lévő keményedés pedig általában a haránt boltozat süllyedése miatt jön létre. Emellett a talpon megjelenhetnek olyan vírusos szemölcsök is, melyek szintén kemények és amelyek kiterjedtebbek is lehetnek.

Nem csak esztétikai, hanem egészségügyi kérdés is

A bőrkeményedések ellen mindenképpen érdemes tenni, mivel messze nem csak esztétikai problémát jelentenek. A kemény bőrrészek berepedezhetnek, ami egyrészt fájdalmas lehet, másrészt a repedéseken keresztül baktériumok kerülhetnek a szervezetbe, amelyek gyulladásokat és akár súlyos fertőzéseket is okozhatnak. Emellett a sérült bőrrészek miatt a lábgomba kialakulásának esélye is nagy mértékben megnövekedhet, különösen ha strandra vagy uszodába megyünk.

A bőrkeményedések nem csak esztétikai problémát jelentenek. Fotó: Getty Images

A bőrkeményedésekre hajlamosaknak érdemes ortopéd szakorvost felkeresni, ahol a talp alapos vizsgálata után felírhatják számukra a megfelelő talpbetétet, amelynek hordása hosszú távon sokat segíthet a keményedések kialakulásának megelőzésében. Emellett havonta egyszer érdemes lehet pedikűrös, illetve gyógypedikűrös szolgáltatásait is igénybe venni, aki a megfelelő eszközökkel és technikákkal eltávolítja a bekeményedett bőrrészeket, megakadályozva, hogy az egészségre veszélyes módon megvastagodjanak.

Ha kevésbé súlyos a helyzet, akkor a lábfej és a talpak megfelelő otthoni ápolásával szépen karban tartható a bőr. A házi pedikűrözésnél nagyon fontos, hogy betartsuk a “kezelés” lépéseinek sorrendjét, legyünk kíméletesek, és fokozottan ügyeljünk a higiéniára.

Otthoni ápolás három lépésben

Először érdemes valamilyen bőrfertőtlenítő spray-vel befújni a talpakat, lábfejeket, majd utána 5-10 percen át langyos, vagy kellemesen meleg, de semmiképpen sem forró vízben áztatni a lábakat, hogy felpuhítsuk a bőrt. A vízbe csepegtethetünk enyhén fertőtlenítő hatású teafaolajat, rozmaringolajat, vagy tehetünk bele kifejezetten lábfürdőhöz készített fürdősót is.

Következő lépésként használhatunk valamilyen lábradírt, vagy kémiai hámoldó szert, például tejsavat vagy glikolsavat tartalmazó készítményt, hogy eltávolítsuk az elhalt hámsejteket. A szemcsés lábradírral történő masszázs a keringést is élénkíti. Ha glikol- vagy tejsavas készítményt használunk, a körömágyakra is tehetünk belőle, viszont utána ha papucsot, szandált húzunk, ügyeljünk a lábfej és a talpak fényvédelmére, mivel ezek a savak fényérzékenyítik a bőrt.

A hámlasztás történhet habkővel, reszelővel is, ilyenkor fontos, hogy az eszközt fertőtlenítsük, és legyünk gyengédek, ne nyomjuk túl erősen a bőrre, és ne is csiszoljuk a bőrt túl sokáig, mert ezzel fokozhatjuk a fertőzésveszélyt. Házilag soha ne álljunk neki szikével, ollóval, pengével vágni, kaparni a keményedést, ezt mindenképpen bízzuk szakemberre! Akármelyik módját is választottuk az elhalt hámsejtek eltávolításának, utána mossuk meg ismét a lábakat, majd töröljük őket szárazra.

Utolsó lépésként masszírozzuk át a talpat és a lábfejet valamilyen puhító krémmel, balzsammal, amelyben olyan hatóanyagokat érdemes keresni, mint az urea, a shea vaj, a kókusz- és egyéb tápláló olajak, illetve lehet benne vadgesztenyekivonat vagy teafaolaj, grapefruitmagolaj is.

A mindennapokban a lábápolást kiegészíthetjük valamilyen lábspray-vel, amely a hidratálás mellett megakadályozhatja a baktérium elszaporodását, illetve megelőzheti a kellemetlen szagok kialakulását is. Ha ezt a lábápoló rutint egy-két hetente elvégezzük, és mellette ügyelünk a megfelelő lábbeli viselésére, akkor profi pedikűrre is jóval ritkábban lesz szükségünk. Ügyeljünk arra, hogy a talpak, lábfej bőrét ne csak a tavaszi-nyári időszakban tartsuk karban, amikor többet vannak szem előtt, hanem ősszel és télen is szánjunk rá időt!

A cikket Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.

