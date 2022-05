Mutatjuk, hogyan működik az egészségbiztosítás

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás arra való, hogy egészségügyi problémáinkkal magánorvoshoz fordulhassunk egy kiszámítható biztosítási díjért cserébe. Ez a biztosítási forma nem egy fix összeget fizet, hanem az igénybe vett orvosi kezelés díját állja helyettünk. Ez azt jelenti, hogy a pénzzel alapesetben nem is találkozunk, az anyagiakat a biztosító és a magánorvos egymás között rendezik. A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás azonban nem mindig érvényes. Általában csak akkor használhatjuk, ha tüneteink vannak. Léteznek ugyan olyan konstrukciók is, amelyek magukban foglalják a preventív szűréseket (ezeket sokszor menedzserszűréseknek is hívják), de ezek általában drágább csomagok.

Az egészségbiztosítás előnyei közé tartozik, hogy az orvosi vizsgálatok megszervezését is megkönnyíti. Ha kellemetlen tüneteket észlelünk, akkor a vizsgálatra való igényünket a biztosító ellátásszervezőjénél kell jeleznünk. Az ellátásszervező foglal nekünk egy időpontot valamelyik közeli rendelőbe. Csak annyi a dolgunk, hogy időben megjelenjünk a megadott helyen. Előfordulhat, hogy van egy bevált orvosunk, akihez szívesen visszajárunk. Szerencsére erre is van lehetőségünk egészségbiztosításunkon keresztül. Ha olyan rendelőről van szó, amely szerződésben áll a biztosítóval, akkor az ellátásszervező felé jelezzük az igényeinket.

A különféle egészségbiztosítások számos probléma esetén hasznos pénzügyi támaszt nyújthatnak. Fotó: Getty Images

Ha az orvosunk nincs kapcsolatban a biztosítónkkal, akkor egy kicsit más a helyzet. Ilyenkor a helyszínen saját zsebből kell kifizetnünk a vizsgálati díjat, amelyet az esetek egy részében a biztosító utólagosan megtérít, bár ez a konkrét szerződéstől függő lehetőség. Fontos, hogy a vizsgálatra való igényünket előre jelezzük a biztosító felé, és tartsuk meg a kapott számlát, illetve a zárójelentést.

Az is lehetséges, hogy egyedül nem tudunk dönteni a szükséges vizsgálatról. A legtöbb biztosítási csomagban szerepel egy állandóan hívható orvosi call center, ahol lehetőségünk van tanácsot kérni. Ezen a számon keresztül beszélhetünk szakértőkkel (általában rezidens orvosokkal), segítséget kérhetünk tüneteink enyhítésével és a szükséges vizsgálatokkal kapcsolatban, illetve sok esetben a szolgáltatás megszervezésében is segítenek.

Mi a teendő baleset vagy betegség esetén?

Az egészségbiztosításoknak olyan formája is létezik, amely egy fix összeget fizet az egészségünkkel kapcsolatos, előre meghatározott biztosítási események után. Egy ilyen biztosítási esemény lehet például egy mandulaműtét, egy lábtörés vagy egy hosszabb kórházi tartózkodás. A pontos feltételek a szerződésünk tartalmán múlnak, ezért fontos, hogy tisztában legyünk a részletekkel.

Az összegtérítéses egészségbiztosítás esetében járó fix összeg szabadon elkölthető, ami azt jelenti, hogy ebből a pénzből fedezhetjük a mindennapi kiadásainkat. Egy betegség vagy baleset sokszor pluszköltségekkel is jár, gondoljunk például a szükséges gyógyszerekre, vagy az olyan szolgáltatásokra, mint a gyógytorna. Ha táppénzre kerülünk, akkor ráadásul a fizetésünk is kevesebb lesz, nagyjából a teljes összeg 70 százalékára számíthatunk.

Fontos, hogy az összegtérítéses egészségbiztosítás utólag fizet. Ez azt jelenti, hogy a biztosítási eseményt igazolnunk kell, ehhez pedig nem szabad megfeledkezni az olyan fontos papírokról, mint a zárójelentés. Ez a biztosítási típus nem tesz különbséget a TB alapon végzett és a magánúton történt beavatkozások és vizsgálatok között, mindkét forma után megkaphatjuk a szerződésben megállapított összeget.

Az összegtérítéses egészségbiztosításnak két fajtája van. A stand alone, avagy önálló termékekben nincs életbiztosítási elem, vagyis ez a biztosítás nem fizet a biztosított halála után. A kombinált összegtérítéses egészségbiztosítások viszont életbiztosítási elemeket is tartalmaznak, így a kijelölt kedvezményeztt számára a biztosított halála esetén fizetnek. Azt azonban ne felejtsük el, hogy ezek drágább termékek az önálló összegtérítéses egészségbiztosításokhoz képest.

A biztosítási esemény bekövetkeztét 8 napon belül, hivatalos úton, írásban kell jeleznünk a biztosító felé. Ha ezt elmúlasztjuk, a biztosító mentesülhet a fizetési kötelezettsége alól. A bejelentést követően a biztosító ellenőrzi, hogy az adott biztosítási eseményre valóban érvényes-e a szerződésünk, illetve azt is megnézi, hogy nem vagyunk-e lemaradásban a díjbefizetéssel. Ha mindent rendben talál, akkor a bejelentést követően megkaphatjuk az összeget.

Ezt tegyük súlyos betegség esetén

Az egészségbiztosításnak létezik egy olyan típusa is, amely kritikus betegségek külföldi gyógykezelésére köthető. Kritikus betegségek alatt olyan súlyos problémákat értünk, mint a rák vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések. Ezeknek a kezelése sokkal minőségibb és modernebb külföldön, viszont mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha ki akarjuk fizetni az utazást, a szállást és az ellátást. Az egészségbiztosítás segítségével ez elérhetővé válik.

A kritikus betegségek külföldi gyógykezelésére köthető egészségbiztosítások csak akkor érvényesek, ha a szerződésbe foglalt betegséget a szerződéskötés után diagnosztizálják. Ha a családi kórtörténetből kiindulva lehet hajlamunk súlyos egészségügyi problémákra, akkor érdemes szerződést kötnünk minél előbb. Ne felejtsük el, hogy a szakszerű kezelés megmentheti az életünket! Ebben az esetben is érdemes megismerni a szerződési feltételeket: az említett családi kórtörténet lehet, hogy eleve kizárja a szerződés megkötését. Ez az egészségbiztosítási típus – a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosításhoz hasonlóan – nem egy fix összeget fizet, hanem megtéríti helyettünk a felmerülő költségeket. Nemcsak a gyógykezelést állja a biztosító, hanem a kiutazásunk és a szállásunk költségeit is, ráadásul a legtöbb esetben egy családtagot is magunkkal vihetünk.

A kritikus betegségek külföldi gyógykezelésére kötött egészségbiztosítás is lehetővé teszi a szabad orvosválasztást. Diagnózis után leleteink egy nemzetközi szakértőkből álló csoporthoz kerülnek, akik másodvéleményt alkotnak, illetve összeállítanak egy listát a témában jártas kórházakról és orvosokról. Ebből a listából szabadon kiválaszthatjuk a számunkra szimpatikus lehetőséget.