Lábai után a kézfejét is amputálták az olimpiai bajnoknak

A 2006-os olimpia 46 éves jégtáncbajnoka január elején még fellépett a jégrevüben, majd tizedikén fáradékonysággal és mellkasi fájdalmakkal került kórházba. Mivel nehezen lélegzett, oxigént kapott, aztán az intenzív osztályra került. Később vérmérgezést állapítottak meg a szervezetében, emellett bal oldali tüdőgyulladást is diagnosztizáltak, mesterséges kómába került – írja a Telex.

Február elején romlott a vérkeringése, ezért az elhalt szövetek miatt amputálni kellett az egyik lábfejét, majd két nap elteltével a másikat is. Váratlanul további komplikációk léptek fel, és a hét elején a keze ujjait, a kézfeje egy részét is el kellett távolítani. Az Izvesztyija szerdai híre szerint a legutóbbi kézoperációk után jelentősen romlott az állapota, lélegeztetőgépen van. Az RBC arról írt, hogy rendkívül instabil az állapota. Az orosz sajtóban az nem jelent meg, hogy koronavírus-fertőzés miatt alakulhatott ki a tüdőgyulladás, ami miatt kórházba került, de a német sajtó erről tényként számolt be.

Tatyjana Navka és Roman Kostomarov az Olimpián. Fotó: Getty Images

Kosztomarov egy korszakot határozott meg a sportágban, olimpiai győzelme előtt 2004-ben és 2005-ben világbajnok lett Tatyjana Navkával. Emellett háromszoros Európa-bajnok is jégtáncban. 2006-os visszavonulása után egy nagy sikerű filmsorozatban szerepelt.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!