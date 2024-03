Kullancsinvázió jöhet az enyhe tél miatt

Kullancsinvázió fenyeget az átlagosnál enyhébb tél miatt - hívják fel a figyelmet a Tények riportjában nyilatkozó szakemberek. Emiatt a túrázókat arra kérik, hogy használjanak riasztó spray-ket és hazaérve mindenképp vizsgálják át magukat.

A jó idővel a kullancsszezon is elkezdődött, a vérszívók az erdőkben, parkokban, vagy akár a játszótereken is megjelenhetnek. Nem csak az emberekre, de az állatokra is veszélyt jelenthetnek, a szakemberek szerint ezéret egy kirándulás után az ő bundájukat is fontos átvizsgálni. Akár magunkban, akár a háziállatunkban fedezünk fel egy ilyen vérszívót, nagyon fontos, hogy minél hamarabb eltávolítsuk azt. Ehhez olyan speciális kullancseltávolító kanalat is alkalmazhatunk, amellyel gyorsan és veszélytelenül kihúzhatjuk a bőrbe fúródott állatot.

A kullancsok által terjesztett két legismertebb betegség a Lyme-kór és a kullancs-encephalitist. Az említett betegségekért felelős kórokozókat általában szúrásával (nyálával) terjeszti, de ettől eltérő fertőzések is lehetségesek. Ezekről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.