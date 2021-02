Koronavírus-vakcinák: "az EU túl optimista volt"

Noha az Európai Unió (EU) nem ott tart a koronavírus elleni küzdelemben, ahol szeretne, a hatékonyság és a biztonság garantálása érdekében nem engedhet a minőségi normákból - jelentette ki Ursula von der Leyen. Mivel javítani kell a klinikai vizsgálati adatok megosztásának rendszerén, az unió a klinikai vizsgálatok elemzésére alkalmas európai hálózatot fog létrehozni - közölte.

A bizottság a késlekedést is elismerte, most kapacitásbővítésre készül.

Kapacitásfejlesztésre van szükség

Az elmúlt időszakban számos bírálat érte az Európai Bizottságot az uniós oltási stratégia hiányosságai, az oltóanyagellátás akadozásai miatt. A brüsszeli testület a közös beszerzés összehangolásának nehézségeivel és a gyártási kapacitás akadozásával magyarázta az oltóanyagszállítások késlekedését. "Mivel globálisan alábecsültük az oltások előállításainak nehézségeit, az Európai Unió most fel kívánja gyorsítani az oltóanyagok gyártási kapacitását" - fogalmazott az elnök. Mint mondta, egy oltóanyag kifejlesztésére rendes körülmények között akár egy évtizedre is szükség lehet, ám a koronavírus-járvány idején ezt az időt néhány hónapra sikerült csökkenteni. Jelen esetben azonban a tudomány megelőzte az ipart. Ahhoz pedig, hogy az ipar alkalmazkodni tudjon a tudomány tempójához, az EU-nak be kell fektetnie a kapaitásfejlesztésbe - emelte ki.

Külön hatóság a gyors reakciókért

Von der Leyen azt is közölte, hogy a világjárványokra való jobb felkészülés biztosítására az Európai Unió külön hatóságot hoz létre, amely segíteni fogja a felkészülés mellett a hatékonyabb reagálást az esetleges járványfenyegetések és az egészségügyi veszélyhelyzetek esetén. A felkészülést és reagálást segítő uniós hatóság (HERA) fogja felügyelni az oltóanyagok és gyógyszerek fejlesztésének és gyártásának folyamatát is, különös tekintettel az új típusú koronavírus újabb mutációinak megjelenésére - mondta az uniós bizottság elnöke.

