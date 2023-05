Kinek ajánlott a kisajakplasztika?

Évtizedekkel ezelőtt az átlagember csupán hírességek és gazdagok kiváltságaként tekinthetett a plasztikai beavatkozásokra. Napjainkban a technológia fejlődésével jóval elérhetőbbé váltak ezek a kezelések, ezzel pedig reményt kaphatott számos olyan ember, akit valamilyen átlagostól eltérő testi adottsága zavart. Dr. Regényi Péter szülész-nőgyógyász szerint a minden téren fokozódó megfelelni akarás az átlagosnál nagyobb kisajkak esetében is kimutatható.

Nem csak esztétikai gondot jelenthet

Talán nincs is mit magyarázni azon, hogy egy átlagosnál nagyobb orr, az állcsont deformitása, vagy a nagy, elálló fülek milyen önértékelési gondot okozhatnak. Hiába számít még mindig valamelyest tabutémának, az átlagostól eltérő kisajkak is ugyanilyen komoly szégyenérzetet válthatnak ki sokakból. „A megszokottnál nagyobb kisajkak akkor kezdtek el esztétikai problémát jelenteni, amikor az intim régiói borotválása általánosan elfogadott trenddé vált. A fanszőrzet eltávolításával, vagy fazonra igazításával ugyanis a kisajkak formája és mérete még hangsúlyosabbá vált, ami sok nő számára váltott ki szorongást, önértékelési zavart– hangsúlyozta Dr. Regényi Péter. A szakember hozzátette: fiatal tinédzserek és 50 feletti nők is jelentkeztek már lézeres labioplasztikára. Egyesek évtizedekig élnek együtt a kényelmetlenül nagyra nőtt kisajkak okozta kellemetlenségekkel. A legtöbben elsősorban esztétikai hibaként gondolnak rá, másoknál a kisajkak becsípődése, a szexuális élet és a sportolás alatti kellemetlen érzés miatt döntenek a műtét mellett.

Sokak számára még mindig tabutémának számít az intimlézeres kezelés. Fotó: Getty Images

A párkapcsolatokat komoly kihívás elé állíthatja az együttlétek során érzett fájdalom, a sportoláskor érzett kényelmetlen érzés pedig az aktív életmódot is nehezítik. Szerencsére egyre többen küzdik le a szégyenérzetüket, és jelentkeznek az életminőségünket alapvetően javító kezelésre – mondta el a szülész-nőgyógyász.

Hogyan zajlik a lézeres kisajak plasztika?

Az orvosi lézeres eljárások már a kisajkak kezelésére is gyors, hatékony és biztonságos megoldást kínálhatnak. A kisajak-kisebbítés lefolytatható hagyományos sebészeti úton, amikor a többletet eltávolítják, majd összevarrják a sebet. A modern, lézeres eljárás ugyanakkor számos előnnyel jár. A kezelés során egy speciális eszköz segítségével elvékonyítják a kisajkak szöveteit, illetve az oda vezető nyirok- és mikroerek útját is elzárják. Ezután a lézer segítségével eltávolítják az esztétikai eltérést okozó szövet többletet. Magát a műtétet ambulánsan végzik, nincs szükség hosszabb előkészületre, illetve tartós orvosi felügyeletre sem. A pácienseket egy félórás megfigyelést követően haza is engedik részletes utasításokkal és néhány sebgyógyulást elősegítő készítménnyel.

A kezelt felület hámosodása nagyjából 4-5 hetet vesz igénybe. Ez idő alatt a kezelőorvos is figyelemmel kíséri a gyógyulást. Ehhez már nem is szükséges minden esetben felkeresni a klinikát, az ellenőrzés sok esetben online is megtörténhet. A nőgyógyász szerint sok páciense az ország másik végéről, sőt külföldről érkezett, így ez a nyomon követés vált be ezen esetekben. Hozzátette: a szövődmények kockázata minimális. Ebben segít, ha a páciens betartja az orvos utasításait, használja a felírt készítményeket, illetve kerüli a megterhelő tevékenységeket a műtét utáni napokban.

Dr. Regényi Péter a hévízi Vitalium Laser Centre-ben már több mint 400 ilyen lézeres műtétet hajtott végre. ”A szakmai elfogadottság, mint minden új technikánál lassan, fokozatosan növekszik. Ezt a Minerva Medica olasz orvosi könyvkiadó által szerkesztett, angol nyelvű, orvos szakmai lézerkezeléseket bemutató könyvben (Laser Essentials) megírt fejezet is igazolja” - mondta el. A szakember hangsúlyozta: sokakban csak a kezelést követően tudatosul igazán, mennyi kellemetlenséget is okozott számukra korábban a kisajkak átlagosnál nagyobb mérete. Ezek az emberek ismét visszatérhetnek azokhoz a mozgásformákhoz és szabadidős tevékenységekhez, amelyeket korábban az állapotuk miatt nem szívesen űztek, illetve a nemi együttlétekben is nagyobb örömüket lelhetik."

