Kemenesi: 6-7 hónapig látunk előre

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa Facebook-bejegyzésben számolt be az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerdai konferenciáján elhangzott legfontosabb információkról. Ebből megtudhatjuk, hogy az unióban jelenleg engedélyezett vakcinák hatékonysága 60-95 százalék körül alakul, és az eddigi tapasztalatokból az derül ki, hogy mindegyik véd a - kórházi kezelést igénylő - súlyos megbetegedés ellen.

Hamarosan újabb koronavírus elleni vakcinákat engedélyezhetnek. Fotó: Getty Images

A virológus azt is kifejtette, hogy a vakcinafejlesztést követő humán klinikai vizsgálatok harmadik fázisába - a tömeges tesztelésbe - bevont 10-40 ezer oltóanyagot kapott önkéntes állapotát további két évig követik, hogy képet kapjanak a vakcinák biztonságosságáról és hosszú távú hatékonyságáról. Utóbbiról továbbra is csak az előzetes adatok alapján lehet következtetni. Ahogy Kemenesi írja, erről "a klinikai hármas fázis során beoltott emberek megfigyelése adhat információt. Egyelőre 6-7 hónap a leghosszabb időtartam, amit láthatunk. Nagyon jó értékeket mutatnak, így ennél hosszabb védelem várható."

Az antitestek nyújtotta védelmet is kijátszhatja az az új koronavírus-mutáció, amelyet az Egyesült Királyságban azonosítottak. Ezzel a vírustörzs a vakcinák nyújtotta immunvédelmet is megkerülheti.

A konferencián szó esett arról is, hogy még mindig nem lehet biztosan tudni, vajon a kialakult immunvédelemmel bíró oltottak képesek-e továbbadni a fertőzést másoknak, ha mégis megfertőződnek, ám tünetmenetesek. Ezért, ahogy az EMA is felhívta rá a figyelmet, továbbra is fontos a megfelelő szabályok (szociális távolságtartás) és óvintézkedések (maszkhasználat, gyakori kézmosás, szellőztetés) betartása.

Kemenesi Gábor arról is beszámolt, hogy a Moderna-vakcina esetében 18-94 éves korig vizsgálták az oltási reakciókat, de nem találtak eltérést az egyes korosztályokba tartozóknál. "Az AstraZeneca esetében a legtöbb vizsgálati alany 18-55 év közé esett, viszonylag kevés idősebb alannyal - a kialakult immunválasz idősekben is megfelelő volt és a biztonsági profil is megfelelő, ám most folyó vizsgálatok további adatait (nagyobb vizsgálati szám) megvárják" - osztotta meg a virológus.

Az is kiderült, hogy ugyan az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap azt állította: benyújtotta a koronavírus elleni Szputnyik V vakcina európia bejegyzésére vonatkozó kérelmet az EMÁ-hoz, az ügynökséghez egyelőre nem érkeztek be az engedélyezési dokumentumok.

