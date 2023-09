Ismét kezd erőre kapni a koronavírus, egyre jobban terjed

„Az elmúlt hetek stagnáló időszaka után ismét emelkedik a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja” – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) oldalán. A tájékoztatás mellé az alábbi infografikát mellékelték.

Itt a legnagyobb a veszély

Mint a fenti képen is látható, a települések több mint felén stagnáló tendencia figyelhető meg, ugyanakkor Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedést mértek az év 35. hetében. Csökkenés sehol sem tapasztalható.

Globálisan is romlik a helyzet

Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt közölte, hogy a világ több régiójában is emelkedik a koronavírus-fertőzés miatt kórházi ápolásra szorulók száma, valamint a halálos áldozatoké is. Az északi féltekén a hideg közeledtével „aggodalomra ad okot a koronavírus terjedésének tendenciája” – hangsúlyozta.

Világszerte növekszik a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. Fotó: Getty Images

A világszervezet szerint a halálos áldozatok száma különösen a Közel-Keleten és Ázsiában emelkedik, míg az amerikai kontinensen és Európában főként a kórházi kezelésre szorulók száma mutat növekedést.

Becsléseink szerint jelenleg betegek százezreit kezelik koronavírus miatt kórházban” – emelte ki Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírus-járványért felelős szakértője.

A jelenleg elérhető oltóanyagok az új vírusvariánsok esetében is hatásosak, és megvédenek a súlyos megbetegedéstől. A BA.2.86 jelű variánsnak – amelyet az Egészségügyi Világszervezet augusztus közepe óta fokozott figyelemmel követ – egyelőre csak 42 esetét regisztrálták a világ 11 országában.