Ingyenes és életet menthet, mégsem járunk szűrésekre

Markáns az ellentmondás a magyar lakosság körében az egészségtudatossággal és az egészségmegőrzéssel kapcsolatban. Bár a legtöbben fontosnak tartják az önmagukra való odafigyelést, az OTP Egészségpénztár megbízásából készült felmérésből azonban az is kiderül, ennél jóval kevesebben vannak, akik nagyobb energiát fektetnek abba, hogy valóban egészségesek maradjanak – írja a Pénzcentrum.

A rákszűrés mindössze pár percet vesz igénybe, azonban életet menthet! Fotó: Getty Images

Szűrés helyett vitaminok

A megkérdezettek döntő többsége (70 százalék) a legegyszerűbb és legenergiatakarékosabb utat választja: vitaminokkal, valamint egyéb gyógyhatású készítményekkel igyekszik megőrizni az egészségét. A lakosság közel fele a rendszeres testmozgásra és az egészséges étkezésre fekteti inkább a hangsúlyt. A sok esetben életmentő vagy élettartamot meghosszabbító szűrővizsgálatokra azonban már jóval kevesebben, mindössze a válaszadók 30 százaléka jár el rendszeresen – közülük is a nők nagyobb arányban, mint a férfiak.

Korosztály tekintetében a 18-39 évesek azok, akik a leginkább kerülik az ilyen jellegű kivizsgálásokat, míg legtöbben a 60 éves vagy idősebb korosztályból járnak szűrésekre, de az arány itt is csupán 41 százalék. Az eredmények a különböző végzettségűek körében is eltérnek: a felsőfokú végzettségűek gyakrabban járnak el szűrővizsgálatokra, illetve nagyobb arányban mozognak rendszeresen és étkeznek egészségesen, valamint többen szednek vitaminokat és egyéb gyógyhatású készítményeket is.

A szűrésekkel – a rákmegelőző állapotok felfedezése és kezelése révén – megakadályozható a daganatos betegségek kialakulása. Az időben diagnosztizált rákos elváltozások esetében ráadásul a túlélési arány is jóval magasabb, mint egy előrehaladott betegségnél. A Rákkutatási Világalap becslései szerint a rákos esetek 40 százaléka elkerülhető lenne, ha az emberek egészségesebb életet élnének. A szűrések mindössze pár percet követelnek egy hétköznapodból, azonban akár az életed is múlhat rajtuk – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

