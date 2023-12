Így óvd meg gyermekeidet az ünnepek alatt

Ahogy már korábban megírtuk, december 1-jén rendhagyó adventi naptárt indított a Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA), és azóta minden nap új tippel próbáltak segíteni abban, hogy az adventi időszak valóban meghitten és boldogan, baleset nélkül teljen. Az alábbiakban a gyermekmentők Facebook-oldalán közzétett balesetmegelőző tippekből válogatunk.

Vigyázzunk gyermekeinkre! Fotó: Getty Images

Így kerüld el a bajt

• A gyerekeknek különösen nagy élményt jelent a szánkózás, a síelés és a korcsolyázás. Ezek azonban megfelelő védőfelszerelés nélkül nagyon veszélyesek tudnak lenni. Mindig adjunk tehát védőfelszerelést a gyerekekre, és tanítsuk meg nekik, hogy figyeljenek a többiekre is!

• Sok család az ünnepekre készülve és karácsonykor is sokat utazik. Fontos, hogy a gyermekek mindig méretükhöz optimális, megfelelően rögzített, és bekapcsolt gyermekülésben utazzanak az autóban. De persze felnőttként se feledkezzünk meg a biztonsági öv becsatolásáról!

• Az ünnepi készülődés fontos része a nagytakarítás, fontos azonban, hogy még a nagy rohanásban se felejtsük el a tisztítószereket megfelelően elzárni a gyermekek elől, hogy megelőzzük a mérgezéses baleseteket!

• A karácsonyvárás egyik leglátványosabb és legmeghittebb része a gyertyagyújtás. Időnként azonban nemcsak a gyertya, hanem a koszorú is lángra kap. Ezért nagyon fontos, hogy az égő gyertyákat sose hagyjuk felügyelet nélkül – főleg kisgyerekekkel együtt ne!

• Sok helyen a forró halászlé is az ünnepi menü része. Ha azonban gyermekek számára is elérhető helyre tesszük a teli lábast, könnyen forrázásos baleset lehet a karácsonyi ebéd vége. Ugyanez vonatkozik a forró kakaóra és teára is.

• Az ünnepi közös kreatívkodás, barkácsolás jó móka, a gyerekeket azonban sose hagyjuk felügyelet nélkül, ha ollóval bánnak! A 3 évnél fiatalabb gyerekek még inkább csak fessenek, az idősebbeknek pedig kizárólag speciális, lekerekített végű gyerekollót adjunk a kezükbe!

• Az üveggömbök különösen jól mutatnak a karácsonyfán, ha azonban összetörnek, komoly sérüléseket okozhatnak. Ne engedjük, hogy gyermekeink játsszanak a díszekkel!

• Fontos, hogy a karácsonyfát is gondosan, gyerekbiztosan rögzítsük, hogy a kíváncsi lurkók ne tudják magukra rántani azt.

• Az ünnepek idején jellemzően rengeteg édességet és süteményt esznek a gyerekek. Mielőtt azonban bármilyen finomságot adunk nekik, gondosan olvassuk el a csomagoláson, hogy az adott termékek milyen allergéneket tartalmaznak! „Mogyoró sok mindenben lehet, erre különösen figyeljünk” – hangzott el a 22-ei videóban.

Nekünk is vannak tippjeink!

Ahogy már korábbi cikkünkben olvashattad, a karácsonyi időszak számos veszélyt tartogathat. Gyakran kapkodunk, a kelleténél egy tepsivel több süteményt sütünk, vagy éppen az ezeréves égősorokat túrjuk elő a pincéből/padlásról, hogy még fényesebben ragyogjon az otthonunk.

Ám sajnos a balesetek megelőzésére már jóval kevesebb energiát és figyelmet fordítunk. Mindennek pedig égési vagy vágott sérülés, esetleg áramütés vagy lakástűz lehet a vége. Azonban ezeknek a tippeknek a betartásával könnyen biztonságosabbá válhat az ünneplés.