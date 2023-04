Két új mérgező madárfajt fedeztek fel egy új-guineai esőerdőbe vezető expedíció során – számol be róla az Iflscience. A kutatók a természetben megtalálható, különleges méreganyagokat kutatva fedezték fel a két új madárfajt, amelyek a latin Pachycephala schlegelii és Aleadryas rufinucha neveket kapták.

Halálos mérget találtak a madár tollazatában

A cikk szerint meglehetősen ritka, hogy efféle, mérgező tollú madarat fedeznek fel a kutatók, erre több mint két évtizede nem is volt példa. A két madárfaj egyébként viszonylag nagy számban él ezen a területen, azt azonban idáig nem tudták róluk, hogy tollazatuk méreganyagokat tartalmaz. Az állat vizsgálata során a Batrachotoxin nevű neurotoxint azonosították, amelyet a tudomány az egyik legerősebb, természetben előforduló idegméregként tart számon. Nevét a nyílméregbékáról kapta, amelyben először fedezték fel, de kisebb koncentrációban több másik, nem kétéltű fajban is megtalálható.

A madár tollain halálos mérget hordozhat. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A madarak szervezetébe valószínűleg toxikus élelmiszerek fogyasztásával jutnak el a méreganyagok, amelyek aztán a szöveteikbe is beépülnek. Magas koncentrációban a Batrachotoxin hallucinációkat, izomgörcsöket válthat ki, és halált is okozhat az embernél. A mérgező békák bőrén elegendő mennyiség van ahhoz, hogy ilyen súlyos tüneteket okozzon, de a madarak tollaiban jóval kisebb dózisban található meg ez a méreganyag. Ahhoz persze elegendő lehet, hogy a madár számára védelmet nyújtson a nagyobb ragadozók ellen, a kutatók szerint azonban nem biztos, hogy ez lehet a méreganyag szerepe. A helyi lakosok mindenesetre nem szívesen fogyasztják az állatot, elmondásuk szerint a húsa úgy égeti a szájukat, mintha chilit fogyasztottak volna, emellett orrfolyást és könnyezést eredményezett már az is, hogy az állatból szövetmintát vettek.

