Furcsa dudor nőtt a nő nyelvére, az orvosokat is meglepte

Már fél éve érzett a nyelvén egy csomót az a 72 éves mexikói nő, akinek esetéről a közelmúltban jelent meg részletes orvosi leírás a The American Journal of Dermatopathology című folyóiratban. Mint azt a LiveScience írja, saját elmondása szerint a csomó diszkomfortot és fájdalmat okozott a betegnek beszéd és nyelés közben. Miután kórházba ment, az orvosok szemmel is könnyen látták a nagyjából kétszer két milliméter méretű, a páciens nyelvéből kidudorodó elváltozást.

Az orvosokat is meglepte, milyen elváltozást találtak a páciens nyelvén. Fotó: illusztráció Getty Images

A hivatalos diagnózis: orális gócos mucinózis (OFM). Ez egy ritka kötőszöveti zavar, amely többnyire az ínyen vagy a kemény szájpad területén okoz csomós elváltozásokat. Ilyenkor a normál kötőszövet helyét zselé állagú, nyálkaszerű hialuronsav veszi át. Ez utóbbi túltermelődve lassanként felgyülemlik, ezáltal egy csomó alakul ki a szájban. Mint azonban arra az esettanulmány szerzői rámutatnak, ha az OFM ritka, akkor a nyelven megjelenő OFM még inkább szokatlan.

A betegséget elsőként mintegy fél évszázada írták le az orvosi szakirodalomban. Azóta nagyjából száz esetet dokumentáltak, de ezek közül is csupán hét érintette a nyelv az íny és a kemény szájpad helyett. Egyes szakértők úgy sejtek, hogy a szövetek hialuronsav-túltermelődése egyfajta válaszlépésként áll elő valamilyen fizikai trauma hatására. Ezt a feltevést látszik alátámasztani az a tény is, hogy a mucinok – zselészerű, komplex szénhidrátok, köztük a hialuronsav – termelődését gyulladásos vegyületetek, úgynevezett citokinek válthatják ki, amelyek szövetsérülést követően választódnak ki. Emellett a mucinok gyulladásellenes tulajdonságokkal bírnak, így feltehetően segítik a szövetek gyógyulását sérüléseket követően.

Dr. Rosa E. Gómez-Torres a tanulmány egyik szerzője, a Guadalajarai Egyetem fogászati kutatóközpontja szájsebésze a LiveScience-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy az idős páciens semmilyen olyan esetet, sérülést nem tudott felidézni, amely magyarázatul szolgálhatott volna a csomó megjelenésére. Mindemellett a szakember szerint az elváltozás természete arra utal, hogy talán mégis valamilyen trauma érhette a nő nyelvét. Végül helyi érzéstelenítés mellett sebészi úton távolították el a jóindulatú csomót, amely az elkövetkező 10 hónap során sem újult ki.