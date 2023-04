Fontos változás a szűrőprogramokban

A változó felhőzet mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulnak. Erős lesz az északi szél, 14, 20 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Hétfőn tovább tart a frontmentes, de erősen változékony idő. A keringési panasz és a vérnyomás-ingadozás sem mérséklődik, sőt, egyeseknél akár erősödhet is. A fejfájások közül a görcsös lehet gyakoribb, de migrénes is előfordulhat. A kinti programok során szükség lehet az esernyőkre. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

