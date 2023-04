Szűrővizsgálatok: ilyen gyakran kellene menni

Az egészségtudatos életnek – jó esetben – szerves része a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel. A szűrésekkel ugyanis – a rákmegelőző állapotok felfedezésének és kezelésének révén – megakadályozható a daganatos betegségek kialakulása. Az időben diagnosztizált rákos elváltozások esetében ráadásul a túlélési arány is jóval magasabb, mint egy előrehaladott betegségnél. A szűrések mindössze pár percet követelnek egy hétköznapodból, azonban akár az életed is múlhat rajtuk – erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közelmúltban megosztott videója is. Mint kiemelték, a szűrővizsgálatok segítségével már daganatos betegségre utaló panaszok megjelenése előtt felismerhető a probléma.

A vizsgálatokra személyre szóló meghívólevelet kapnak az érintett lakosok, amelyben minden fontos információ megtalálható az adott szűrésről – de néhány tudnivalót azért mi is ismertetünk az alábbiakban.

A szűrővizsgálat csupán pár perc, de akár az életed is múlhat rajta. Fotó: Getty Images

Ilyen vizsgálatokra kaphatsz meghívólevelet

A 50 és 70 év közöttiek 2 évente kapnak meghívót vastagbélszűrésre. A székletvérvizsgálathoz szükséges mintavétel teljesen fájdalommentes, és pár perc alatt elvégezheted otthon.

A 45 és 65 év közötti nőket 2 évente hívják meg emlőszűrésre. A mammográfiás vizsgálat elvégzése az NNK tájékoztatása szerint legfeljebb 20 percet vesz igénybe.

A 25 és 65 év közötti nők pedig 3 évente kapnak méhnyakszűrésre szóló meghívót. A kenetvizsgálat nagyjából 10 percet vesz igénybe.

Mi a vastagbélszűrés lényege, hogyan zajlik, mennyibe kerül, hogyan kell értelmezni az eredményét, és egyáltalán: mit tegyél, ha behívtak vastagbélszűrésre? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Ilyen eredményei lehetnek a szűrésnek

A szűrővizsgálatok alapvetően kétféle eredményt adhatnak: negatívat, valamint nem-negatívat. Ha negatív az eredményed, az azt jelenti, hogy nincs elváltozás, tehát további teendőd – egészen a soron következő vizsgálatig – nincsen. Nem-negatív lelet esetén azonban további vizsgálatok elvégzése javasolt – ezekről mindenképpen konzultálj háziorvosoddal.

„A szervezett szűrővizsgálatok ingyenesek, módszerük megbízható” – emelte ki videójában az NNK. Egyúttal azt kérték, aki meghívólevelet kap, éljen a lehetőséggel!

