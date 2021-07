Felvételi: ide kellett a legtöbb pont az orvosira

2269 hallgatót vettek fel, közülük 150-en önköltséges formában tanulnak majd a Semmelweis Egyetemen (SE) a 2021/2022-es tanévben. Az orvos- és egészségtudományi területen idén is az SE-re nyújtották be felvételi kérelmüket az első helyen a legtöbben, és az SE képzéseire kellettek a legmagasabb pontszámok - közölte az egyetem.

Gyakorlati képzés a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi karán.

Fotó: Kovács Attila/Semmelweis Egyetem

A SE-n a legmagasabbak a pontszámok, képzési területtől függően akár 20-25 ponttal is több pont kellett a bejutáshoz, mint más intézményekben, idézte a közlemény Hermann Péter oktatási rektorhelyettest. A tavalyihoz képest az egyetem több képzésén is emelkedett a hallgatói létszám, a felvettek száma alapján minden kar ki tudta használni az ilyen irányú kapacitásait.

Új mesterképzés is indult

Az általános orvostudományi karra idén 403 hallgatót vettek fel, a bejutáshoz idén több mint 10 ponttal többre, 437-re volt szükség, mint tavaly. Ez a képzési területen a legmagasabb az országban, átlagosan 25 ponttal kell több a Semmelweis Egyetemre, mint az ország más orvosképzésére.

Az egészségügyi közszolgálati kar egy alapképzéssel és három mesterképzéssel vett részt a mostani felvételi eljárásban. A tavalyi 95 után idén jelentősen emelkedett a felvettek száma: 167-en jutottak be a képzésekre. Az emelkedés annak köszönhető, hogy az egészségügyi menedzser mesterképzési szak az eddigi levelező mellett már nappali munkarendben is elindul, és most először hirdettek felvételt az interdiszciplináris családtudomány mesterképzési szakra. Az egészségügyi szervező alapképzésre idén 15-tel több hallgatót tudtak felvenni.

Az egészségtudományi karra 1335 jelentkezőt vettek fel, ez 108-cal több a tavalyinál. Idén 179 hallgató mesterképzésre jutott be. Az egyetem szerint míg országos szinten csökkent az egészségtudományi képzésekre jelentkezők száma, a karnál a mindenkori legtöbb elsőéves kezdi meg tanulmányait szeptembertől. A legmagasabb pontszám, 434 pont idén is a gyógytornász képzésre kellett, míg a második legmagasabb a dietetika képzésre (405 pont).

Az idei felvételin elmaradtak a szóbelik

A fogorvostudományi karra idén a korábbiakban megszokottnál jóval többen nyertek felvételt: 111 állami ösztöndíjas és 5 önköltséges hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. Idén a koronavírus-járvány miatt az érettségik szokásostól eltérő lebonyolítása okán a felvételi pontszám a korábbi évekénél kissé alacsonyabb, de a tavalyival megegyezik, 426 pont. Továbbra is az SE fogorvostudományi karára kellett a legmagasabb pontszám, így a kar megőrizte vezető helyét a hasonló képzések között - olvasható az egyetem tájékoztatójában.

A gyógyszerésztudományi kar szinte a teljes képzési keretszámát fel tudta tölteni az idei felvételi eljárásban: 166 hallgatót vettek fel a lehetséges 170-ből, közülük 23-at önköltséges képzésre. Bár az idei felvételin elmaradtak a szóbelik, a ponthatár az egyetem államilag támogatott gyógyszerész alapképzésére idén is 380 pont volt. A Pető András (konduktív pedagógia) karra való bejutásra idén a tavalyinál is több, 317 pontra volt szükség, ezt 82 hallgató érte el.

