Ezért vagyunk tele kék-zöld foltokkal

Bárki beütheti magát annyira, hogy zúzódásos folt jelenjen meg a bőrén, de a nők eredendően gyakrabban tapasztalják ezt. "A férfiaknak vastagabb a bőrük, és szervezetük több kollagént termel, aminek köszönhetően ereik fala erősebb, kevésbé sérülékeny" - olvasható a Livestrong egészségügyi portál összeállításában. Jóllehet a legtöbb folt nem igényel semmilyen kezelést, a túl gyakori bőrelváltozás mögöttes problémára utalhat. Amennyiben a véraláfutás nem múlik el 3-4 héten belül, vagy ok nélkül különös helyeken jelenik meg, nem szabad halogatni a kivizsgálást. Ehhez az alábbi kilenc okot gyűjtötte össze a szakportál.

A bőr öregedése

Az évek múlásával testünkön sok helyütt csökken a bőr alatti zsírszövet vastagsága, amely korábban jól "kipárnázott" bennünket és védett a sérülések ellen. Időskorban mind a bőr, mind a bőrben futó erek fala elvékonyodik, amitől bevérzésre hajlamosabbá válik a bőr a legkisebb ütődés hatására. Jóllehet az idősödést nem fordíthatjuk vissza, mérsékelhetjük a véraláfutásos bőrfoltok megjelenését megfelelő életmóddal, amelybe beleértendő a tápanyagokban dús étrend, a testmozgás, az elegendőalvásés a napfény elleni védelem.

Napfény miatti károsodás

Nem gondolnánk, de a sok-sok évnyi rendszeres napozás hatására is elvékonyodhat a bőr és a benne lévő érhálózat. A bőrgyógyászok "actinic purpura" vagy "senile purpura" szakkifejezéssel nevezik meg azt a bőrelváltozást, amikor a kézfejen és a karon lilásvörös foltok jelennek meg, amelyek egy átlagos zúzódásnál hosszabb ideig, akár hetekig láthatók. Bizonyos gyógyszerek (aszpirin, szteroidok) és az alkoholfogyasztás fokozza ezek megjelenését. A bőr állapotát legalább 30 faktoros fényvédő krémmel és gyakori hidratálással javíthatjuk, illetve retinol- vagy AHA-tartalmú krémekkel fokozhatjuk a védekezőképességét.

Vitaminhiány

A C- és a K-vitamin hiánya megmutatkozhat a kék-zöld foltok számában is. A C-vitamin elengedhetetlen a megfelelő sebgyógyuláshoz, a K-vitamin hiánya miatt túl híggá válhat a vérünk, amitől a legkisebb ütődés hatására is látványos foltok alakulnak ki. Ugyanezt okozza a vashiány is, mert a vas létfontosságú a hemoglobintermeléshez. Amennyiben vérünkben kevés a hemoglobin, sejtjeink nem jutnak elegendő oxigénhez, amitől szintén nő a foltok gyakorisága.

Bizonyos gyógyszerek hatása

Egyes gyógyszerek és táplálékkiegészítők csökkentik a vérlemezkék összetapadását, a vérrögképződést. Ugyanez a kedvező hatásuk miatt fokozzák a véraláfutások számát is. Ilyen az aszpirin, az ibuprofen, minden vérhígító gyógyszer, az E-vitamin, a halolaj, a gingko, továbbá bizonyos szteroidok, amelyeket asztmára, csalánkiütésre, psoriasisra vagy allergiára írnak fel. Ha túl sok foltot észlelünk magunkon, haladéktalanul mutassuk meg a kezelőorvosunknak!

Májbetegség

Májunk egyik feladata, hogy részt vesz olyan fehérjék előállításában, amelyek hatására vérünkben rögök képződhetnek. Ezeknek fontos szerepe van például egy belső érsérülés esetén a vérzés elállításában. E fehérjék híján azonban fokozódik a vérzéshajlam, ami szintén a zúzódásos foltok számának növekedésében mutatkozik meg. A máj betegségére utal továbbá a hányinger, a hasi fájdalom, az étvágytalanság, a sötétebb színű vizelet, a világosabb széklet, valamint a bőr és a szem besárgulása. Több mint százféle májbetegséget ismer a tudomány, egyeseket életmódváltással is kúrálni lehet, mások gyógyszeres kezelést igényelnek.

Vesebetegség

Amagas vérnyomásés a cukorbetegség súlyosan hat a veseműködésre is. Márpedig ennek hatására megváltozik a vérlemezkék száma szervezetünkben, ami hajlamosít a bevérzéses bőrelváltozásokra. A vesebetegség megnyilvánulhat csökkent vizeletmennyiségben, krónikus fáradtságban, izomgörcsökben, bőrviszketésben és rosszullétekben. Feltétlenül kivizsgálásra van szükség.

Autoimmun zavar

Bizonyos gyulladásos betegségek (reumatoid artritisz, lupusz stb.) miatt csökkenhet a vérlemezkék száma, vagyis romlik a vérrögképződés, ami véraláfutásra hajlamosít. Amikor a tulajdon immunrendszerünk indít támadást például a vérsejtekkel vagy a vérerekkel szemben, az fokozza a zúzódásos bőrfoltok megjelenését. Emellett krónikus fáradtság, ízületi fájdalom, bőrkiütések éslázis jelentkezhet, ami mielőbbi orvosi vizsgálatot tesz indokolttá.

Vérképzési zavar

Számos olyan veleszületett vérképzési zavar ismert, amelytől sűrűbben alakulnak ki rajtunk a kék-zöld foltok. E zavarok némelyike enyhébb, mások súlyosabb lefolyásúak. Ilyen egyebek mellett a von Willebrand-szindróma és a vérzékenység (hemofília), amelyeknél egy hiányzófehérjeokoz tüneteket. A vérlemezke-képződés zavara esetén, amilyen például a trombocitopénia, vagy túl kevés, vagy túl sok vérlemezke képződik, illetve működésük rendellenessé válik. Ilyenkor gyakori a vérzéses panasz, mint például a visszatérő orrvérzés, az erős menstruáció, a fogínyvérzés és a bőrön megjelenő véraláfutások.

Vérképző rendszer daganatos megbetegedése

Lényegesen ritkábban, de a súlyos és megmagyarázhatatlan zúzódásos jellegű bőrelváltozások akár aleukémiajelei is lehetnek. Ennél a betegségnél megugorhat a fehérvérsejtek száma, egyúttal visszaesik a vérlemezkéké, amitől véraláfutások jelenhetnek meg szokatlan helyeken is, mint a törzs vagy a kéz. A vérképző rendszer daganatos megbetegedésének tünete lehet még a krónikus fáradtság, a sápadtság, a fejfájás, a duzzadt vagy vérző íny, a megmagyarázhatatlan fogyás, a láz és a fokozott izzadás. Azonnali orvosi beavatkozásra van szükség.