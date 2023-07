Így pótolják az egészségügyi ellátást a legszegényebb falvakban

A fátyolfelhők mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre, de ezzel együtt is sok (szűrt) napsütésre van kilátás. Napközben elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, késő délutántól, estétől viszont - nagyobb valószínűséggel az ország északi felében - megnő a záporok, zivatarok esélye. Heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel, erősen viharos széllökéssel. Megélénkül a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30, 37 fok között, az északkeleti megyékben kevéssel 30 fok alatt valószínű. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő. Napközben a légkörben zajló melegedés hatására sokan melegfronti jellegű tüneteket tapasztalhatnak, így fejfájást, vérnyomás-ingadozást, valamint romolhat az általános teljesítőképesség is.