Egészségügy: kik kapják meg az 500 ezer forintot?

Megjelent a Magyar Közlönyben az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló kormányrendelet a kifizetés részletszabályaival - írta meg a Portfólió. A juttatás összege dolgozónként bruttó 500 ezer forint. Mint kiderült, a pénzt az is csak egyszer kapja meg, akit több helyen is foglalkoztatnak, azonban a részmunkaidőben dolgozók is jogosultak rá.

Kiderült, mely egészségügyi dolgozók kapják meg az 500 ezer forintot.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ők kapják meg a pénzt

A rendelet szerint az egészségügyi és egészségügyben dolgozó, valamint a listában külön felsorolt személyek a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt egyszeri rendkívüli juttatásra jogosultak. Megkapják például a fekvő- és a járóbeteg-szakellátást, az egynapos sebészeti ellátást, a laboratóriumi ellátást, a művesekezelést, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatók dolgozói, továbbá az Országos Mentőszolgálat, az Országos Vérellátó Szolgálat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Családtervezési és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Osztály, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai is. Jogosultak továbbá:

a háziorvosok,

a gyermekorvosok,

a fogorvosok,

a védőnők,

az iskolaorvosok,

és a veszélyhelyzeti betegellátásban részt vevő orvostanhallgatók is.

A fentieken kívül

az otthoni hospice szolgálatok esetében a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó egészségügyi dolgozó,

az otthoni szakápolási szolgálatok esetében a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó egészségügyi dolgozó,

a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháznál (Tököl) egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,

és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnél egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó is megkapja az egyszeri rendkívüli juttatást.

De az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott foglalkoztatottak, valamit a NEAK-kal szerződéses jogviszonyban nem álló, de közvetetten közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó dolgozók is számíthatnak a bruttó 500 ezer forintra.

Emellett a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a járási (kerületi) hivatal Eütev. 4. § a) pont aa) alpontjában megnevezett egészségügyi dolgozók, a közfeladatot ellátó honvédelmi szervezet állományába tartozó, védelem-egészségügyi feladatot ellátó és védelemegészségügyben dolgozók, a belügyminiszter által irányított szervezet egészségügyi dolgozói, és az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók főigazgatói és gazdasági igazgatói is megkapják a fent említett összeget.

Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem esetében kizárólag a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozó, valamint a közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó intézmény működtetésében részt vevő egészségügyben dolgozó jogosult a rendkívüli juttatásra. A szakellátást nyújtó helyi önkormányzatok esetében pedig kizárólag a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozók kaphatják meg az 500 ezer forintot.

A jogosultság feltételei

A rendkívüli juttatást azonban csak abban az esetben kapják meg a fent megnevezett személyek, ha 2020. április 1-jén, valamint az igénylés kezdetének időpontjában is volt jogviszonyuk az adott munkáltatóknál. Az is megkapja az összeget, aki a megjelölt időintervallumban meghal. Fontos továbbá, hogy az is csak egyszeri összeget kaphat, aki több szolgáltatónál vagy munkáltatónál is foglalkoztatott.

A munkáltatók egyébként igényelhetnek támogatást a rendkívüli juttatáshoz, amely tartalmazza majd a szociális hozzájárulási adó összegét is. Az igényeket június 19-éig lehet bejelenteni egy elektronikusan kitölthető nyomtatvány segítségével.