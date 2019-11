Divat lett a plasztikáztatás

A közösségi média hátránya, hogy a fiatalok a manipulált képekkel azonosítják az elismertséget, a jólétet és a szeretet, ezért hasonlítani szeretnének ezekre a képekre. A plasztikai műtétekről sokan interneten, laikusok véleménye alapján tájékozódnak, azonban nagyon fontos, hogy az emberekhez valós információk jussanak el a beavatkozások menetéről és lehetséges szövődményeiről - emelte ki a szakember.

Bár ma már kozmetikusok és sminktetoválók is végeznek beavatkozásokat, a legjobb, ha orvost bízunk meg ezekkel a feladatokkal. A szakembereknek ugyanis anatómiai ismereteik is vannak, szövődmények esetén pedig írhatnak fel gyógyszert is - tette hozzá.

Egyre korábban csináltatnak plasztikai beavatkozásokat a fiatalok. Fotó: iStock

Szikével állítják helyre az önbizalmat

Ahogy már korábban is megírtuk, a szépészeti célú műtétek többnyire azt a célt szolgálják, hogy az ideális külsőre vágyó páciensek nagyobb önbizalmat szerezzenek az életben. A plasztikai sebésznek viszont nemcsak mesterségbeli tudással, hanem emberismerettel és esztétikai ismeretekkel - például az arányok, formák egyensúlyának megtaláláshoz szükséges képességekkel - is rendelkeznie kell.

Hogyan készüljünk fel a plasztikai műtétre? A válaszért kattintson ide!

A legnépszerűbb beavatkozások közé tartozik a mellnagyobbítás és -felvarrás, a zsírleszívás, a hasplasztika, az orrplasztika, a fülplasztika és az arc formázása is. A legtöbb műtétet altatásban vagy helyi érzéstelenítéssel végzik, és körültekintő vizsgálatok előzik meg a beavatkozást.

A legdivatosabb műtétek

A mellnagyobbítás már negyven éve az egyik leggyakrabban végzett plasztikai beavatkozás. Lényege, hogy egy implantátumot helyeznek be a mell szövetei alá, így a beavatkozás végeredményeként az eredeti méreténél nagyobb, de teljesen természetes tapintású, formájú és viselkedésű melleket kapnak a páciensek. A megnyúlt, megereszkedett, lógó mellek eredeti helyzetének, alakjának és feszességének helyreállítását pedig mellfelvarrással tudják megoldani.

A zsírleszívás a hetvenes években robbant be a köztudatba és azóta egyre nagyobb népszerűségnek örved. Célja a bőr alatti zsírszövet eltávolítása. Ennél a műtétnél egy rövid, néhány milliméteres metszésen keresztül egy speciális fém kanült vezetnek a bőr alá, majd - vákuum segítségével - eltávolítják a hason, a csípőn, a combon és a fenéken megtelepedett zsírréteget. A hasplasztikát pedig akkor ajánlják a szakorvosok, ha terhesség vagy nagymértékű fogyás után a bőr olyannyira kinyúlt, hogy magától már nem képes az eredeti állapotára visszahúzódni.

A plasztikai sebész legfőbb fegyverei a szike és a különböző fogók, azonban egyre népszerűbbek azok a beavatkozások, amelyeknél a szike helyett az injekciós tű a "főszereplő". Így egy egyszerű, néhány perces ambuláns kezelés után már látványos az eredmény. Ezen eljárások közé tartozik a botox, a ráncfeltöltés és az ajakvastagítás is.