Betegségek, amelyek másnak álcázzák magukat

Összeszedtük a legjobban rejtőzködő, illetve a legnehezebben felismerhető és megkülönböztethető betegségeket.

Lyme-kór

A Lyme-kór jelenlétét a leggyakrabban egy céltáblaszerű, piroskiütésjelzi. Viszont lehetnek olyan helyzetek is, amikor a betegség nem produkálja ezt a jellegzetes tünetet. Ehelyett influenzaszerű panaszokat, például izomfájdalmakat, lázat és kimerültséget tapasztalhatunk. Ebben az esetben a vérvizsgálat sem nagy segítség, mert Lyme-kór esetén a test csak 2 hét után kezd antitesteket termelni.

Egyes betegségeket gyakran diagnosztizálnak félre az összekeverhető tünetek miatt. Fotó: Getty Images

Májproblémák

A világon körülbelül 170 millió a hepatitis C vírussal fertőzött egyének száma. Sokan azonban tünetmentesek, nem is tudnak arról, hogy fertőzöttek és fertőzhetnek. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

A májbetegségek leggyakoribb tünetei a gyomorfájás, a viszketés és a kimerültség - ezek azonban allergiára is utalhatnak. Ám ha a nyelvünk és a szemfehérjénk sárgulni kezd, akkor egyértelműen a májukkal van baj - ebben az esetben sürgősen forduljunk orvoshoz. A hepatitisz egyébként akár évekig is lehet tünetmentes, de közben komoly károkat okozhat.

Pajzsmirigyzavarok

Amikor a pajzsmirigyünk alul működik, akkor hízást, fokozott hőérzékenységet és szokatlan fáradtságot tapasztalhatunk - ezek a panaszok azonban akár depresszióra is utalhatnak. Túlműködőpajzsmirigyesetén pedig fogyás, ingerlékenység és felgyorsult pulzus jelentkezhet, amelyek a magas vérnyomásra is jellemzőek. Ezen tünetek jelentkezésekor tehát mindig érdemes megvizsgáltatni a pajzsmirigyünket.

Tüdőembólia

A tüdőembólia egy veszélyes betegség, amelynek során vérrög zárja el a tüdőartériát. Ilyenkor éles mellkasi fájdalom, légszomj, szorongás ésájulásléphet fel - csakhogy ezek a tünetek a pánikrohamra, a tüdőgyulladásra és a szívrohamra is is jellemzőek. Az utóbbit a kutatások szerint az esetek körülbelül egyharmadában félrediagnosztizálják.

Cöliákia

A cöliákia azt jelenti, hogy valaki nem tudja megemészteni a glutént. Ezt a betegséget azonban nagyon gyakran félrediagnosztizálják vagy akár észre sem veszik. Ennek az az oka, hogy a tünetei egyénenként változhatnak, és nagyon hasonlóak azokhoz, amelyeket az emésztőrendszer más betegségei produkálnak. Gyakori panasz például a hasi fájdalom, a hasmenés, a székrekedés és a fejfájás.

Stroke

Egy kutatás szerint az orvosok gyakran nem veszik észre a stroke korai jeleit. Stroke esetén elégtelen az agyi véráramlás, emiatt gyakran keverik össze vertigóval, migrénnel vagy akár alkoholmérgezéssel is. Ennek az oka, hogy a tünetek közé tartoznak a látászavarok, a beszédzavar és az általános zavarodottság is.

Vakbélgyulladás

A vakbélgyulladás fő tüneteként a has jobb oldalának alsó részén érzett fájdalmat emlegetik. Pedig nem ritkán fordul elő az sem, hogy a tünetek máshol jelentkeznek, ami miatt a betegséget elég nehéz felismerni. Ha például a tünetek között hányinger vagy hányás is jelentkezik, akkor akár irritábilis bél szindrómára is gyanakodhatnak az orvosok. Nagyon fontos azonban, hogy szokatlanul erős hasifájdalomesetén mindenképpen forduljunk orvoshoz - függetlenül, hogy a hasunknak pontosan melyik része érintett. A vakbél perforálódása ugyanis életveszélyes lehet.

