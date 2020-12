A pajzsmirigy a nyakon elhelyezkedő, hormontermelő szerv, és annak ellenére, hogy kis méretű, rendkívül fontos szerepe van, például az anyagcserénk szabályozásában. Milyen tünetek utalhatnak arra, hogy valami gond van a pajzsmirigyünkkel?

pajzsmirigy betegségei viszonylag gyakoriak. A viszonylag gyakoriak. A pajzsmirigy termelhet túl kevés és túl sok hormont is, ez pedig nemcsak fizikai, de lelki és pszichés tüneteket is okozhat. Mivel ezek a tünetek gyakran túl általánosak, számos egyéb betegségre vagy állapotra is utalhatnak, sokan nem veszik számításba azt, hogy a pajzsmirigyükkel is gond lehet. A pajzsmirigy működésének zavarait könnyű felfedezni, egyszerű vérvizsgálat szükséges hozzá, melynél a pajzsmirigy hormonjainak koncentrációját elemzik.