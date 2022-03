Az ukrán útlevél orvosi ellátásra is jogosít itthon

Bár Kásler Miklós humánerőforrás-miniszter hétfőn újságírók előtt azt mondta, ágazata felkészült az Ukrajnából érkező menekültek fogadására, a helyzetnek megfelelő intézkedéseket megteszik, a Népszava információi szerint az egészségügyi intézmények - hétfő estig - semmilyen belső utasítást nem kaptak arról, hogy kinek milyen feladata lehet a menekültek ellátásában - írja a lap.

Egészségügyi szűrővizsgálaton esnek át

Szakemberek szerint eddig többségében egészséges, fiatalabb emberek érkeztek Magyarországra Ukrajnából, komolyabb ellátásra nem volt szüksége senkinek. A határon átlépőknek egészségügyi szűrővizsgálaton is át kell esniük, a gyakorlatban ez főként COVID-gyorstesztet jelent. Ezeket a vizsgálatokat karitatív szervezetek, például a Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi - tudta meg a Népszava.

Orvosi ellátásra jogosít az ukrán oklevél

Az ukrán állampolgárok egyébként térítésmentes akut és sürgősségi ellátásra jogosultak Magyarország területén a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatóknál. Ezt a lehetőséget hazai szolgáltatóknál - háziorvosoknál, szakrendelőkben, kórházakban - az útlevelük felmutatásával vehetik igénybe az érintettek. Magyarország és Ukrajna között ugyanis szociális biztonsági tárgyú egyezmény van hatályban.

A Semmelweis Egyetem hétfőn honlapján is jelezte, hogy minden akut, sürgős esetben biztosítja az ukrajnai háború miatt menekülők egészségügyi ellátását. Merkely Béla rektor közölte azt is, ha szükséges, akkor erre többletmunkaerőt is mozgósít.