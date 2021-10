Gyorstesztek: mit tudnak, és mikor hasznosak?

Az elmúlt két évben igen sokat fejlődtek a gyorstesztek, és ma már 4-5 vagy akár több csúcsminőségű professzionális teszt is elérhető a hazai piacon. A lakossági termékek között is van már néhány kiemelkedő eszköz a patikákban és gyógyászati segédeszköz üzletekben, igaz, ezen a téren kisebb a választék. A lakosság számára elérhető tesztek különböző módszerrel dolgoznak, ennek megfelelően más és más felhasználási célra szolgálnak. Tekintsük át ezeket!

Antigén teszt: a gyors eljárás

Professzionális felhasználású antigén tesztek tavaly óta elérhetőek Magyarországon, de önmintavételre engedélyezett tesztek csak idén nyártól váltak az otthoni felhasználás "sztárjává". Mivel körülbelül feleannyiba kerülnek, mint a PCR-tesztek, és akár 15-20 percen belül megmutatják az eredményt, gyorsan népszerűvé váltak a lakosság körében. A mintavétel nyálból és orrüregből (azaz nem a mélyebb orrgaratból) is történhet, amely fájdalommentes, és gyermekek számára is tolerálható. Az orrtesztek gyári klinikai analitikai adataik szerint is egyelőre pontosabbak a nyálteszteknél, a meglévő 7 százalékpont különbség az érzékenységben azt jelentheti, hogy a nyáltesztek háromszor annyi fals negatív eredményt adhatnak, mint az orrtesztek. Az antigén tesztek felhasználása akkor ajánlott, ha már jelentkeznek a koronavírusra is jellemző tünetek, továbbá, ha gyorsan szeretnénk eredményt kapni. Az antigén tesztek többsége a koronavírus jelenleg ismert mutációit is kimutatja.

Antitest teszt: oltás utáni védettség vagy a múltbéli fertőzés kimutatására

A szerológiai antitest-tesztek ujjbegyvérből vett mintában vizsgálják azokat a specifikus antitesteket, amelyeket szervezetünk akkor termel, ha korábban már találkozott a vírussal. A vírus jelenlétét a szervezetünkben nem tudja kimutatni, tehát azt sem, hogy a teszt elvégzése időpontjában éppen fertőzünk-e, de nem is ez a funkciója. Felhasználásuk akkor ajánlott, ha átestünk a fertőzésen, illetve, ha megkaptuk az oltást, és tudni szeretnénk, hogy védettek vagyunk-e. Illetve akkor is, ha sűrűbben, akár kéthetente, havonta is szeretnénk az antitestünk mennyiségét és így immunvédelmünk szintjét ellenőrizni (amennyiben az adott teszt képes kimutatni a termelődő antitestek mennyiségi sávjait is, a lakossági tesztek közül jelenleg csak a Lomina képes erre).

Az elmúlt két évben igen sokat fejlődtek a gyorstesztek. Fotó: Getty Images

A piaci kínálat

Jelenleg a piacon három lakossági használatra is engedélyezett antitest teszt érhető el. A Biosynex, a Prima Home Test és a svájci Lomina antitest tesztje. Az antigén tesztek közül a legismertebb szintén a Biosynex és a Boson. Idén nyáron megjelentek a nyáltesztek is, a Screenitalia és a Beright (mindkettő a kínai Alltest gyártmányával), illetve a Wesail orrüreg teszt. A hazai paletta még így se közelíti meg a németországi helyzetet, ahol több tucatnyi egyedi engedéllyel lakossági felhasználásra is engedélyezett gyorsteszt létezik már régóta.

Patikai és klinikai árak

Kutakodásunk alapján az önmintavételes, otthoni használatra engedélyezett tesztek patikai árai 5-8 ezer forintos sávban mozognak. A koronavírus tesztelés klinikai árai - szolgáltatástól és mintavételtől függően - 8-80 ezer forint között érhetők el. Klinikai antigén vagy antitest szint mérése gyorstesztekkel 10 ezer körül már megúszható. A leggyakoribb PCR-vizsgálat hatósági ára 19 500 forint, de előfordulnak ennél alacsonyabb árú szolgáltatók is, melyek 18 ezerért vizsgálnak. A csúcsot a teljes védettségi vizsgálat (S+N T-sejtes immunválasz és S+Nfehérjeellenanyag kiterjesztett kardiológiával) jelenti, amely 60-80 ezer forintba kerül. Az otthoni gyorstesztek árai így alakulnak: az antigén Biosynex jelenleg 6-7500 forint, a Boson 5-6000 forint, a nyáltesztek 5500-7000 forint között kaphatók. Az antitest Biosynex jelenleg 6-7500 forint, a Lomina 5-6000 forint/db. Prima Home Test gyorstesztet egy helyen találtunk 7000 Ft-ért a weben. A gyári klinikai adatok alapján úgy tűnik, a Boson és a Biosynex hasonló minőség, de árban kedvezőbb a Boson, míg az antitest tesztek közül a Lomina a legelőnyösebb árban, és minőségben is magas szintet képvisel.

Érzékenység és pontosság

Természetesen nem minden az ár, mert mégiscsak az a fő kérdés, hogy mennyire megbízhatók az otthoni használatra szánt antigén és antitest gyorstesztek. A gyártók szerint a termékeik érzékenysége tipikusan 80-98 százalék közé, míg pontosságuk 90-100 százalék közé tehető. A forgalmazók azt állítják, hogy a fals negatív vagy fals pozitív eredmények a nem megfelelő mintavétel miatt is történhetnek, ám ezek aránya valójában ma már minimális. Szakorvosok azt hangsúlyozzák, hogy jelenleg nincs olyan módszer, amellyel 100 százalékos érzékenységgel és pontossággal lehetne felfedezni a koronavírus-fertőzötteket. Ugyanakkor az otthoni gyorstesztek - ha pontosan értelmezzük és betartjuk a használat szabályait - nagy eséllyel megbízható módon alkalmazhatók a koronavírus-fertőzés kimutatására. Az antigén tesztek előnye tehát a gyorsaság, a laborháttér szükségessége nélküli eredmény, és az, hogy ezek nagy eséllyel azt mutatják ki, hogy ki az, aki aktuálisan fertőz is, nem csak azt, aki fertőzött.

Ha több tesztelés kell

Mint látható, az otthon használható gyorsdiagnosztikai eszközök ára jellemzően töredéke a klinikai vizsgálatoknak, és nagyjából a harmada a PCR-tesztelésnek. Mivel a gyártói adatok szerint minimális azok aránya, akik nem tudják értelmezni az önmintavételes eszközök használati útmutatóját, ezért közöttük a tesztelés tekintetében alighanem az ár és a minőség kombinációja lehet majd a döntő tényező.

Tovább növeli az antitest gyorstesztek árelőnyét, ha például azoknak, akik sűrűbben, akár kéthetente, havonta is szeretnék az antitestjeik mennyiségét és így immunvédelmük szintjét ellenőrizni maguk és családtagjaik számára, egy szemi-kvantitatív (mennyiségi sávot is jelölő) gyorsteszt hasznos megoldást jelent. Hiszen a sűrűbb tesztelés egy magánklinikán nem olcsó mulatság, amit alighanem csak kevés család engedhet meg magának.