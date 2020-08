Allergiavizsgálatok: ezért jó, ha kiderül minden

Az allergia nem más, mint az immunrendszerünk eltúlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények között semmilyen választ nem váltanának ki a szervezet részéről. Az allergiát kiváltó anyagokat allergéneknek nevezzük. Allergén lehet például a pollen, bizonyos élelmiszerek, állati szőrök, gyógyszerek, vegyszerek, mikroorganizmusok, vagy akár a nehézfémek.

A különféle allergiák más-más tünetekkel is jelentkezhetnek. A tünetek ugyanis nagyban függenek attól, hogy az allergiás reakció melyik szervünket érinti.

Az első tünetek jelentkezésekor a legtöbben általában vény nélkül megvásárolható készítményekkel próbálják kezelni magukat - több-kevesebb sikerrel. Az ilyen típusú öngyógyítás legnagyobb hátulütője, hogy hiába szedünk allergiaellenes készítményeket, ha nem vagyunk tisztában azzal, mire is vagyunk allergiásak, akkor elkerülni sem tudjuk a tüneteinket kiváltó anyagokat. Annak érdekében tehát, hogy a kínzó tünetek ne zavarjanak a mindennapi tevékenységünkben és az éjszakai pihenésben sem, érdemes allergiavizsgálatot csináltatnunk, ami alapján aztán személyre szabott kezelésben részesülhetünk.

Ma már többféle eljárás is létezik, de a két legelterjedtebb allergiavizsgálat a bőrteszt (Prick-teszt) és a vérvizsgálat.

Neoallergének

Neoallergéneknek nevezzük azokat az allergiát kiváltó anyagokat, amelyek bizonyos újnak számító élelmiszerek vagy adalékanyagok megjelenése után kerültek be a köztudatban. Magyarán, ha beépül egy új táplálék a táplálkozásunkba, akkor akár új potenciális allergén is válhat belőle. Ilyen neoallergén például az édesburgonya, a guargumi vagy a csillagfürt. Allergiateszt során ma már lehetőség van ezeket az új típusú allergéneket is vizsgálni.