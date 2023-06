Alig ismert vírus kezdett gyorsan terjedni

Míg a téli és tavaszi hónapokban világszerte az influenza, RSV és a SARS-CoV-2 koronavírus terjedésével foglalkozott a sajtó, egy kevésbé ismert vírus is egyre több embert fertőzött meg - hívta fel a figyelmet a CNN cikke. A humán metapneumovírus (HMPV) ellen sem oltás, sem gyógyszer nincs, csupán a betegség tüneteit tudják enyhíteni.

Nincs ellene vakcina

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és -Megelőzési Központjának (CDC) jelentése szerint idén tavasszal jelentősen megugrott HMPV okozta megbetegedések száma, március közepén a vizsgált minták közel 11 százaléka volt pozitív. Nehéz azonban pontos képet kapni a fertőzöttek számáról, hiszen a kórházakon kívül nem tesztelik a betegeket erre a kórokozóra, így sokan nem is tudnak az érintettségükről.

A vírus az influenzához hasonló tüneteket vált ki. Fotó: Getty Images

A humán metapneumovírust holland orvosok fedezték fel 2001-ben, miután mintákat vettek gyerekektől, akik megmagyarázhatatlan légúti fertőzéstől szenvedtek. A gyerekek egy része nagyon beteg volt, és gépi lélegeztetésre szorult, de minden ismert kórokozókra negatív tesztet produkáltak. A kutatók a mintákat állatokból származó sejtekben tenyésztették, majd felfedeztek valamit, ami szerkezetileg a paramyxoviridae családdal tűnt rokonnak: ez a víruscsalád olyan légúti betegségeket okoz, mint a kanyaró, a mumpsz és az RSV. Korábbi mintákat vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a kórokozó csaknem 50 éve kering már az emberek között.

A vírus általában alsó légúti fertőzést, heves köhögést, orrfolyást, torokfájást és lázat vált ki, többeknél azonban olyan intenzívek a tünetek, hogy kórházi kezelésre szorulnak miatta. Főképp kisgyermekek és idősek kerültek intenzív osztályra, mivel az ő szervezetük a leginkább kitett az efféle megbetegedéseknek. A COVID-19-től és az influenzától eltérően a HMPV ellen nincs vakcina vagy vírusellenes gyógyszer, az orvosok a súlyosan beteg emberek tüneteit enyhítik csupán.

Egyes kutatások szerint a HMPV minden évben annyi megbetegedést okoz az Egyesült Államokban, mint az influenza, vagy az RSV. Egy 25 évnyi betegadatot összesítő tanulmány szerint az RSV mögött ez a második leggyakoribb légúti fertőzéses betegség gyerekeknél. Az említett fertőzésekhez hasonlóan a HMPV is életveszélyes tüdőgyulladáshoz vezethet vezethet idősebb felnőtteknél.

A Lancet Global Health 2020-as tanulmánya szerint az 5 évnél fiatalabb gyermekek körében 2018-ban több mint 14 millió HMPV-fertőzés történt, illetve több mint 600 ezer kórházi kezelés és több mint 16 ezer haláleset köthető a vírushoz.

"Beszélni sem tudtam a köhögéstől"

A cikkben megszólaló Diane Davison egy családi összejövetel alkalmával fertőződött meg a HMPV-vel még áprilisban, nagyjából két hét múlva pedig már annyira köhögött, hogy a beszéd is nehezére esett. „Pár szónál többet nem tudtam egyszerre kisajtolni magamból. Olyan heves köhögés tört rám időnként, hogy szó szerint a hányingerrel küzdöttem” – mondta az 59 éves baltimore-i nő. Az intenzív tünetek miatt kezdetben meg volt győződve róla, hogy elkapta a koronavírust, amit az elmúlt évek során a tudomása szerint sikerült elkerülnie. Hiába végzett ugyanakkor több gyorstesztet is, mindegyik negatív volt COVID-19-re. Több orvost is felkeresett, mire egy vérvizsgálattal igazolták, hogy a HMPV felelős a tüneteiért.

Rövid időre kórházba is szállították megfigyelésre, végül jobban lett, de egy hónapig beteg volt. „Az egyik legrosszabb betegség volt, amin valaha átestem” – nyilatkozta a hírportálnak.

