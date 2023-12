Új remény a makacs hüvelygomba gyógyítására

A világon mintegy hárommilliárd nő életében legalább egyszer jelentkeznek a hüvelygomba kínzó tünetei, a visszatérő gombás hüvelyfertőzés pedig mintegy 140 millió nőnek keseríti meg a mindennapjait – idézi a Debreceni Egyetem (DE) közleménye Kozma Bencét, a DE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika adjunktusát. Hozzátette, az igazi probléma abban rejlik, hogy a gombaellenes kezelések nem mindig hatékonyak, valamint számos esetben a kezelésekkel szemben rezisztencia alakul ki, így a korábban sikeres kezelések egyre kisebb hatást fejtenek ki. A hüvelygomba okozója a Candida nevű gomba, melynek számos faja létezik, de a legtöbb fertőzésért a Candida albicans a felelős.

Világszerte több tízmillió nőt kínoz vissza-visszatérő gombás hüvelygyulladás. Fotó: Getty Images

Az Exeteri Egyetem laboratóriumában mintegy tíz éve zajló kutatások során sikerült bizonyítani, hogy a Candida albicans gombának cinkre van szüksége táplálék formájában, amelyet egy Pra1 nevű, saját maga által termelt molekula vesz fel. Egy több országban zajló vizsgálatban – amelynek a Debreceni Egyetem volt az egyetlen magyarországi helyszíne – most azt is igazolták a szakemberek, hogy a Pra1 molekula felelős a gomba által kiváltott gyulladásos reakcióért, ezáltal a kellemetlen tünetekért is. „Az igazán izgalmas a kutatásban az, hogy eredményeink azt sugallják, hogy a cink hüvelyben történő alkalmazása blokkolhatja a Pra1 gyulladást okozó molekula termelődését, így gátat szabva a hüvelygomba kínzó tüneteinek. A hüvelygombától szenvedő nők számára ez kutatásunk legfőbb ígérete” – mutatott rá Kozma.

„A Science Translational Medicine című folyóirat címoldalán is megjelenített közlemény tudományos áttörésnek tekinthető. A kutatás eredménye nők millióinak hozza el a gyógyulás reményét” – hangsúlyozta Krasznai Zoárd, a DE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója. A publikációban a kutatók a cink fontos szerepére mutattak rá egyes gombafajok tekintetében, ami új távlatokat nyithat a hüvelygomba kezelésében. „A gyulladást okozó gombákkal vívott harc valószínűleg egyidős az emberiség történetével, de mindezidáig a gombák elpusztítása volt a cél, mely – mint az tapasztalható – gyakran sikertelen próbálkozás. Kutatásunk új perspektívája, hogy nem a gomba kiirtására, hanem a gyulladást okozó készségének kikapcsolására törekszünk, így már képtelen lenne tüneteket okozni” – magyarázta Takács Péter, a DE címzetes egyetemi tanára és az Eastern Virginia Medical School professzora.

A cink jótékony hatásával kapcsolatban jelenleg is zajlanak vizsgálatok a Debreceni Egyetemen. Ezekre bárki jelentkezhet e-mailben a gombakezeles@med.unideb.hu címen, aki visszatérő gombás hüvelygyulladástól szenved. A vizsgálat során kísérleti készítményt nem, csak közforgalomban lévő gélt használnak, és ellenőrzik annak hatását a hüvelyben.