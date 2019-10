Tünetek, melyeket a nők figyelmen kívül hagynak

Gyakori vizelés

Nemcsak vesegondokra vagy húgyúti fertőzésre utalhat, hanem például a hormonális egyensúly felborulására is. Ha pedig extrém szomjúság kíséri, akkor cukorbetegség tünete is lehet. Napi 4-8 vizelés a normális, attól függően, hogy mennyit iszunk. Ha ennél többször kell mennünk, forduljunk orvoshoz.

Hirtelen fogyás

Bármennyire jól hangzik, általában semmi okot nem ad az örömre. Ha fél év alatt látványosan lefogyunk anélkül, hogy többet sportolnánk vagy diétáznánk, akkor vizsgáltassuk ki magunkat. A súlyvesztés Crohn-betegség, cukorbetegség vagy akár rák tünete is lehet.

Ha bármelyik panaszt tapasztaljuk, keressük fel orvosunkat vagy nőgyógyászunkat!

Kellemetlen szőrnövekedés

Ha olyan helyeken, mint az arc hirtelen vastag szőrszálak jelennek meg, illetve testszerte erősödni látszik a szőrzetünk, akkor ez nem csupán esztétikai probléma. Ilyenkor megeshet, hogy túl sok férfihormon van a szervezetünkben, aminek kezeletlenül hagyva számos kellemetlen következménye lehet.

Vérzés két menzesz között

Ha olyankor is hüvelyi vérzést tapasztalunk, amikor nincs itt a menzeszünk ideje, akkor érdemes erről beszélni a nőgyógyászunkkal. Ez a tünet ugyanis rákra, miómára, egyéb nőgyógyászati betegségekre is utalhat. Ha menopauza után álló nők tapasztalják a vérzés "visszatérését", akkor nekik is sürgősen orvoshoz kell fordulniuk.

A mell változásai

Ha a mellben csomót tapintunk, vagy a mell bőre hámlani kezd, foltos lesz, kivörösödik minden különösebb ok nélkül, akkor vizsgáltassuk meg magunkat. Ezek a tünetek ugyanis mellrákot is jelezhetnek - nem minden esetben, de jobb meggyőződni róla, hogy nincs miért aggódnunk. Ha pedig mégis, akkor nagyon fontos, hogy időben orvoshoz menjünk, mivel a mellrák gyógyulási esélyei sokkal jobbak, ha korai stádiumban fedezik fel.

Forrás: brightside.me