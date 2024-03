Ötágyas szülészetek várnák a terhes nőket, ha nincs komplikáció

A Belügyminisztérium külön szülészeteket hozna létre a komplikációmentes várandós nőknek. A tervezet szerint a jövőben a jelenleginél kevesebb szakdolgozóval kisebb, akár ötágyas szülészetek is működhetnek majd. Az úgynevezett 1-es progresszivitási szintű szülészeteken szövődménymentes terhesség után 18 és 40 év közötti anyákat látnának el, ha a magzat nem farfekvéses, de kizáró ok lenne az ikerterhesség és a korábbi császármetszés is – tudta meg az RTL Híradó.

Ha minden rendben a szülés körül, működhet. Fotó: Getty Images

Érdekvédők azt mondják, hasonló feltételek mellett más országokban jól működik az ellátás. A Híradónak nyilatkozó szakorvos szerint újszülöttgyógyász nélkül is biztonságos lenne az új ellátási forma, mert a szülész-nőgyógyászati képzés része az újszülöttellátás és újraélesztés is. Kunetz Zsombor egészségügyi elemző azonban kockázatosnak tartja a változásokat, mert így bizonyos erőforrások nem állnának rendelkezésre ott és amikor a szülés történik. Amikor probléma merül fel, akkor azonnal lenne szükség a segítségre – fogalmaz.