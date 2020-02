Nőként ezért rettegek az antibiotikumtól - betegtörténet

A bőségesebbé vált folyás miatt nőgyógyászhoz forduló nők nagy részét a bakteriális hüvelyfertőzés kínozza. Nem nehéz felismerni, mivel ilyenkor a normálisnál bőségesebb, híg, szinte savószerű hüvelyváladéknak jellegzetes, halra emlékeztető szaga lesz. A gombás fertőzéssel szemben ez többnyire nem jár viszketéssel, sem égő érzéssel.

Épp egy kemény influenzából jöttem ki, amire még antibiotikumot is kellett szednem, amikor a menstruációm után arra lettem figyelmes, hogy megváltozott a folyásom, bővebb és rossz szagú, szürkés-fehéres színű lett. Először azt hittem, hogy elmúlik magától, de nem így történt, ezért elmentem az orvoshoz, aki megvizsgált, és azt mondta, bakteriális vaginózisom van. Először megijedtem, de aztán megnyugtatott, hogy ki lehet kezelni, pánikra semmi ok. Hamar kiderült az is, hogy az influenza miatt felírt antibiotikum szedésével lehet összefüggésben.

A kellemetlen folyással járó hüvelygyulladás az egyik leggyakoribb női probléma. Fotó: iStock

Vera elmondása szerint az orvos egy olyan antibiotikumot rendelt, amely kíméletes a hüvelyflórához. "Nyomatékosan felhívta a figyelmemet arra, hogy a teljes gyógyuláshoz a korábban szedett antibiotikum miatt megváltozott hüvelyflóra helyreállítására is szükség van. A patikában egy recept nélkül kapható, savas pH-jú hüvelykrémet vásároltam az antibiotikum-kezelés mellé kiegészítésképpen. Így is több mint 2 hétig tartott, amíg rendbe jöttem. Azóta már mindent elolvastam ebben a témában, így legközelebb nagyon fogok figyelni arra, hogy ne csak a bélflórámat, hanem a hüvelyflóra védelmét biztosító hasznos baktériumok épségét is megóvjam egy-egy antibiotikum-kúra során. Nagyon röstelltem a dolgot, de ma már tudom, hogy nem én tehettem róla, legközelebb viszont előrelátóbb leszek!"

A hüvely természetes egyensúlyát, hasonlóan a bélflóráéhoz, az antibiotikumok könnyen megzavarhatják, ugyanis a hüvelyben természetesen megtalálható jótékony tejsavbaktériumokat, más néven Lactobacillusokat is elpusztítják. Fontos tehát a gyógyszerszedéssel egy időben gondoskodni a hüvely belső egyensúlyának megóvásáról. Ezzel megelőzhetjük a panaszok kiújulását és az esetleges szövődményeket. Számos erre szolgáló készítmény kapható a patikákban, hüvelykúp, kenőcs és tabletta formájában is. Használatukat érdemes az antibiotikum szedésével egyidejűleg elkezdeni.

Életünk során mindnyájan szedünk antibiotikumot, amit az orvosok csak indokolt esetben írnak fel. Azt azonban kevesen tudják, hogy a gyógyszer szedésekor bizony sok mindenre oda kellene figyelnünk. Az antibiotikumot mindig a megadott dózisban kell bevenni, és a kúrát az előírt időn keresztül kell folytatni, még akkor is, ha már nincsenek tüneteink. Bizonyos antibiotikumoknál az is fontos, hogy azokat étkezés előtt, után vagy közben vesszük be. Az antibiotikumok hajlamosak olyan baktériumokat is elpusztítani, amelyek egyébként fontosak a szervezet egészséges működéséhez, így kiegészítő kezelést is érdemes folytatni a bélbolyhok helyreállítása, illetve a hüvely egészséges egyensúlyának megőrzése érdekében.

Az elhanyagolt bakteriális hüvelyfertőzésnek kellemetlen szövődményei is lehetnek: előfordulhat kismedencei gyulladás, koraszülés, a szülést és nőgyógyászati műtéteket követően fertőzések, és ide tartozik a szexuális úton terjedő fertőzések iránti fokozott fogékonyság is.

A szexuális és higiénés szokásokat minden esetben meg kell vizsgálni, a hüvelyfertőzésre hajlamosító tényezőket pedig lehetőleg kiküszöbölni. A káros szenvedélyek, a stressz, a más betegségek miatt szedett antibiotikum, illetve a hormontartalmú fogamzásgátlók szedése is hajlamosíthatnak a hüvelyfertőzések kialakulására.

Bár ördögi körnek tűnhet, hiszen az antibiotikum-kúrának káros hatásai is lehetnek, a bakteriális hüvelyfertőzésre mégis ez az egyetlen hatásos terápia. Ilyenkor megfelelő körültekintéssel, a hüvelyflóra egyidejű védelmével kivédhetjük a kezelés lehetséges károsító hatásait, és megelőzhetjük afertőzéskiújulását.