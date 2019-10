Nem minden rossz, ami régi

A fertőzés okai

A Candida gombák által okozott hüvelyfertőzés (kandidiázis) kifejezetten gyakori betegségnek számít. Ezekről a gombafajokról tudni kell, hogy természetesen is jelen vannak a hüvelyflórában és csak akkor okoznak problémát, ha valamilyen oknál fogva túlságosan elszaporodnak. Ilyen ok lehet például az antibiotikumok használata, a vitaminhiányos állapot, az immunrendszer működésének csökkenése, bizonyos betegségek, valamint akár a magas hormontartalmúfogamzásgátlótabletták szedése is.

A megemelkedett vércukorszint, illetve a stresszes életmód szintén hajlamosíthat a krónikus hüvelygombára, de szerepet játszhat benne a magas szénhidráttartalmú ételek fogyasztása, egyes intimbetétek és spermicid krémek használata, a szoros, műszálas ruházat, illetve bizonyos szexuális szokások vagy éppen a nem megfelelő higiénia.

A hüvelygomba kórokozói természetesen is jelen vannak a hüvelyflórában. Fotó: iStock

A fertőzést minden esetben jobb megelőzni, mint utólag kezelni. Ezért például antibiotikumos kezelés alatt és után, nem csak a bél-, hanem a hüvelyflórára is fokozott figyelmet kell fordítani. A különböző tejsavas készítmények kúraszerű alkalmazásával hatékonyan akadályozhatjuk meg a pH-érték eltolódását, egyúttal megelőzhetjük a hüvelygomba kialakulását is.

A hüvelygomba tünetei

A hüvelygomba tünetei - és azok intenzitása - nagyban függnek az adottfertőzéstípusától. A Candida gombák kóros elszaporodását leggyakrabban a hüvelyben tapasztalható égő fájdalomról vagy viszketésről ismerhetjük fel, amelyet fehér színű - esetenként kifejezetten nagy mennyiségű -, túrós állagú hüvelyváladék kísér. A szeméremajkak megduzzadnak, a hüvely körüli bőr kipirosodik, vagy akár be is repedezhet, felmaródhat, kiütések és hólyagok jelenhetnek meg rajta. Idővel a szexuális együttlét és a vizelés is fájdalmassá válhat.

Bórsavas kezelés

Mi a teendő, ha nem akar elmúlni a hüvelyfertőzés? Részletek itt.

A gombás fertőzés kezelése során mindig arra kell törekedni, hogy a hüvelyflóra egyensúlya minél előbb helyreálljon, és pH-értéke újra optimális legyen. Fontos tudni, hogy a gyógyszertárakban kapható hüvelygomba elleni szerek nem mindegyik Canidida faj ellen hatásosak, így könnyen előfordulhat az, hogy a kezelés eredménytelen marad. Azonban ebben az esetben is lehet megoldás: míg korábban a sokszor jóval hatásosabb, bórsav tartalmú készítményekhez csak a nőgyógyászok által felírt recepteken keresztül juthattunk hozzá, ma már elérhetőek vény nélkül kapható változatok is.

Hüvelygomba esetén érdemes olyan komplex készítményt választani, ami - a régi, hagyományos orvoslásban alkalmazott, ma újra reneszánszát élő bórsav mellett - olyan összetevőket is tartalmaz, amelyek már a kezelés kezdetétől fogva enyhítik a kellemetlen, égő, viszkető tüneteket is. Ilyen például a bizabolol nevű, kamillából kivont, nyugtató hatású illóolaj, illetve a tejsav is, amely segíti a pH-érték normalizálását, azaz a hüvelyflóra mielőbbi helyreállítását. Akárcsak a többi hüvelygomba elleni készítmény esetén, a bórsavtartalmú hüvelykúpokat is mindig az előírtak szerint kell alkalmazni.