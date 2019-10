Mit tehetünk, ha nem akar elmúlni a hüvelyfertőzés?

A fertőzés tünetei

Az intim fertőzések tipikus tünete a bő hüvelyi folyás, amely kellemetlen szagú és megváltozott színű (például zöldes, sárgás), valamint nem ritka, amikor állaga is eltér a megszokottól. Hogy milyen is a váladék, attól függ, hogy milyen kórokozóval állunk szemben: afertőzéslehet gombás, vírusos, illetve bakteriális, vagy akár kevert.

A folyást gyakran kíséri égő, viszkető érzés, valamintfájdalomés/vagy vérzés a szexuális együttlétek során - ez a tünet gyulladásra utal. Az említett tünetek esetén mielőbbi nőgyógyászati vizsgálat javasolt, ugyanis a tünetek és a kenetvétel alapján meghatározható, hogy milyen típusú fertőzés is áll fenn, és ennek birtokában megkezdődhet a kezelés.

Miért nem múlik el a fertőzés?

Olykor előfordulhat, hogy az érintett hosszú hónapokig, sőt akár évekig is szenved a vissza-visszatérő fertőzésektől (ha egyáltalán ki tud gyógyulni belőle). Ennek hátterében több tényező is állhat, például az alábbiak.

Otthoni kezelés

Vannak, akik megspórolva a nőgyógyászati vizsgálatot, otthon kezdik magukat gyógyítani különböző szerekkel, esetleg régebbről megmaradt készítményekkel. Ezzel azonban van, hogy csak rontanak a helyzeten, hiszen vizsgálat/kenetvétel nélkül nem tudhatják, milyen típusú fertőzésük is van, hiszen más terápia szükséges egy gombás és más egy bakteriális fertőzés esetén.

Számos probléma állhat a háttérben, ha nem akar elmúlni a hüvelyi folyás

Egyéb fertőzés

Sajnos nem ritka, amikor egyszerre több fajta fertőzés is fennáll - vagy egymást váltják. Így meglehet, hogy például egy antibiotikumos kezelés elpusztította a baktériumokat, de a további panaszokat már egy gombás candidafertőzés okozza. Éppen ezért javasolt egy-egy kúra után ismételt kenetvételre menni, hogy kiderüljön, megszűnt-e a probléma és nem áll-e esetleg fenn egy újabb.

Károsodott hüvelyflóra

A hüvelyflóra egyensúlya igen fontos szerepet tölt be a fertőzések elkerülésében. Egészségéért a lactobacillusok felelnek, ám előfordulhatnak olyan állapotok, amikor ezek mennyisége lecsökken, így a káros mikroorganizmusok könnyen elszaporodhatnak, mivel a hüvely Ph-ja megemelkedik. Ez megtörténhet például antibiotikumos kezelés után is, ezért tanácsos mindenféle intim fertőzés kezelése után lactobacillust tartalmazó készítményt is alkalmazni, mivel enélkül ismételten visszatérhet a fertőzés, a tüneteivel együtt.

Nem jó az adott készítmény

Bakteriális fertőzés esetén gyakran széles spektrumú antibiotikumokat használnak, amelyek számos kórokozót el tudnak pusztítani. Viszont ha az érintettnél olyan mikroorganizmus szaporodott el, amelyre hatástalan az adott készítmény, akkor hiába a kezelés, a fertőzés továbbra is fennáll, sőt az antibiotikus kezelés miatt gombás gyulladás is kialakulhat. Éppen ezért érdemes korrekt, alapos tenyésztést végeztetni, hogy kiderüljön, pontosan milyen baktériumok is felelősek a tünetekért és milyen antibiotikumra érzékenyek a kórokozók.

Méhszájseb

A fertőzések hátterében olykor úgynevezett méhszájseb áll, amelyet szintén a hüvely flórájának felborulása okoz. A kifejezés így terjedt el, holott nem a hám folytonosságának hiányáról van szó, mint a sebeknél, hanem a két hám határának eltolódásáról. A nyakcsatornára jellemző hám kúszik a méhnyakon a hüvelyhámra jellemző hám helyére.

Ekkor az adott terület ellenállóképességének csökkenése miatt könnyebben alakulnak ki különböző fertőzések, illetve gyulladás, melynek hatására az úgynevezett méhszájseb még tovább növekszik, és egy ördögi kör veszi kezdetét. A problémát enyhe esetben nem szükséges kezelni, ám tünetek és visszatérő fertőzések esetén fontos a terápia.

Forrás: Nőgyógyászati Központ