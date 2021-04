"19 éves koromig fogalmam sem volt róla, mi az az endometriózis. Aztán elolvastam egy cikket, amelyben a betegség tüneteiről írtak, és arra gondoltam, ez olyan, mintha rólam szólna" - idézi a weboldal a 24 éves J.-t, aki vérszegénységgel, bő vérzéssel, rövid ciklussal és a lábakba sugárzó fájdalommal küzdött. A lány a háziorvosával is megosztotta a feltételezését. A szakember specialistához küldte, aki megvizsgálta, a hüvelyi ultrahang azonban nem mutatott semmit. Végül a műtét mellett döntöttek, úgy gondolták, csak az után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani az endometriózist. A laparoszkópos beavatkozás során beigazolódott a gyanú.

A lány ezután többféle módszert is kipróbált állapotának javítása érdekében, ám egyik sem használt igazán. Tünetei miatt rengeteg kényelmetlenséget, fájdalmat kellett elviselnie, aminek okán sokáig nem járt társaságba, és képtelen volt bárkivel is randevúzni. Szerencsére egy idő után rábukkant egy olyan támogatói közegre, amely segített neki abban, hogy mind fizikailag, mind mentálisan jól legyen. Ráadásul sokszori próbálkozás után talált végre egy olyan fogamzásgátlót is, amely enyhítette a tüneteit: ciklusa most kevésbé erős, és rendszeresebb, mint korábban. "Azt nem tudom, hogyan fogom tudni karban tartani az endometriózisomat a jövőben, de nagyon hálás vagyok azért, hogy most normális életet élhetek" - így J.

Azendometriózistünetei és kezelése h i r d e t é s Endometriózis alatt azt értjük, amikor a méh nyálkahártyasejtjei (a méh nyálkahártyáját hívjuk endometriumnak) nem a méhben, hanem valahol máshol, a méh üregén kívül jelennek meg (ez leggyakrabban a petefészket és a kismedencei hashártya különböző részeit jelenti). Milyen tünetei vannak a betegségnek, hogyan történik a diagnosztizálása és a kezelése? Összefoglaló cikkünkből minden fontos információt megtudhat.

"Ne nyugodjatok bele abba, hogy fáj"

Nalini Natesan azt meséli, számára mindig is az volt a normális, hogy a menstruációja idején fájt a hasa, émelygett, székrekedéssel küzdött, és nagyon fáradt volt. "Amikor megjött, számomra természetes volt, hogy lemondok programokat, és inkább otthon, az ágyban, forró vizes palackkal a hasamon harcolok a fájdalommal. A tüneteim miatt azonban végül nőgyógyászhoz irányítottak" - emlékszik vissza a lány, aki 23 éves volt, amikor először végeztek el rajta laparoszkópiás műtétet, hogy megtudják, valóban endometriózisa van-e. Az operációt végző szakembernek azonban nem sikerült biztos diagnózist felállítania, szóval Nalini számára minden úgy folytatódott tovább, mint a műtét előtt.

"Szomorú, de ez nem ritka eset. Általában 6,4 év kell ahhoz, hogy valakinél endometriózist diagnosztizáljanak. Én 10 évet vártam. Nem gondoltam, hogy a tüneteim összefüggenek egymással, és az orvosok sem próbáltak alaposabban utánajárni a dolgoknak. Csak a második laparoszkópiámnál, 33 éves koromban derült ki, mi áll a háttérben. Azt üzenem azoknak, akik a menstruációjuk idején olyan fájdalommal küzdenek, amely az életminőségüket is befolyásolja, hogy ez nem normális. Kérjenek segítséget, és ha kell, másod- és harmadvéleményt is. Ne nyugodjatok bele abba, hogy fáj" - hangsúlyozza a lány.

Az endometriózis egyre több nőt érint. Fotó: Getty Images

"Azt hittem, ez a normális"

"Mindig is borzalmas fájdalmakkal küzdöttem a menstruációm idején, de nem volt mihez hasonlítanom a tapasztalataimat, azt hittem, ez a normális. Most már másképp csinálom: rengeteget kérdezek a barátnőimtől, nővéreimtől az egészségükről, hogy megtudjam, mi az, ami normális, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően követem figyelemmel az állapotomat az orvosaim segítségével" - ezt már Penny McNamee mondja, akinek a kislánya egy évvel az után született meg, hogy endometriózissal műtötték. Úgy tapasztalja, a szülés óta enyhült a fájdalma.

Mint azt Penny kiemelte, ez nem egy gyógyítható betegség, előfordulhat tehát, hogy kiújul. Ez az oka annak, hogy mindig monitorozza, milyen szintű fájdalma van, így láthatja, szüksége lesz-e még egy műtétre a jövőben. Elmondása szerint sokkal jobban figyel a testére a menstruációja alatt, és igyekszik mindent megadni a szervezetének, amire ilyenkor szüksége van.

"A saját testedet te ismered a legjobban"

Kayla Itsinest idén februárban műtötték másodszor endometriózissal, felnőtt életének nagy részét ezzel a betegséggel élte le. "Az endometriózis diagnosztizálása sok nőnél rengeteg időbe kerül, mert nem veszik komolyan a tüneteiket, azt gondolják, a menstruációs időszak ezzel jár.

A történetemmel szeretnék arra ösztönözni másokat, hogy ha nagyon fájdalmas a menstruációjuk, járjanak utána az okoknak" - szögezi le a lány, akinek évekbe tellett rájönnie, hogy amit menstruációkor érez, az bajt jelez. Nőgyógyászhoz fordult, majd megműtötték, és kiderült, hogy endometriózisa van.

A második beavatkozásra az után került sor, hogy olyan szintű fájdalma volt, amit korábban még sosem élt át. Bár nem könnyű számára a gyógyulás, hiszen ott van a kislánya, akivel foglalkoznia kell, a családja mindenben mellette áll, segíti. Kayla igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy minél hamarabb felépülhessen; pozitívan áll a jövőhöz, reméli, hogy a műtét segítségével jobban kordában tudja tartani tüneteit. "Ha nem érzed jól magad, menj el orvoshoz, és soha ne feledd: a saját testedet te ismered a legjobban" - biztat Kayla.