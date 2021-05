Mi történik egy tinédzser nőgyógyászati ambulancián?

Bár a modern orvoslás egyre inkább a betegségek megelőzésére helyezi a hangsúlyt, az emberek többsége még mindig csak akkor fordul orvoshoz, amikor betegnek érzi magát, vagy valamilyen nem múló panasza van. Pedig a rendszeres szűrővizsgálatok számos egészségügyi probléma korai felismerését és a személyre szabott kezelési tervek kialakítását is segíthetnék, ezáltal biztosítva a maradandó egészségkárosodás elkerülését, a teljes felépülést. Ez a fajta szemléletváltás különösen fontos a nőgyógyászati, és annál is inkább a tinédzser nőgyógyászati vizsgálatok esetén, melyekről sokak tudatában egyfajta negatív kép alakult ki saját rossz tapasztalataik vagy másoktól hallott történetek nyomán.

"Nagyon fontos, hogy a fiatal lányok első nőgyógyászati vizsgálata olyan orvossal legyen, akivel jó élményük marad, már amennyire ez lehet jó. Ha ugyanis traumatikus az első élmény, utána borzasztó nehéz a félelmüket leküzdeni és a bizalmukat újra felépíteni. Rengeteg nő retteg a vizsgálattól, és akármennyire kedves, tapintatos az ember, akármennyire is próbál ilyenkor óvatos, gyengéd lenni, ha a páciens nem kooperál, az végső soron mindenképp kellemetlen lesz" - magyarázta dr. Krauth Barbara, a Czeizel Intézet szülész-nőgyógyász szakorvosa.

Fontos, hogy az első nőgyógyászati vizsgálat jó emlék maradjon. Fotó: Getty Images

Miben különbözik egy tinédzser nőgyógyászati vizsgálat?

Tinédzser nőgyógyászati vizsgálatra a 14 éves, vagy annál idősebb lányokat várják, legyen szó menstruációs zavarról, valamilyen panaszról, szexuális felvilágosításról vagy a nemi élet megkezdése utáni első rákszűrésről.

"Amennyire lehet, ilyenkor még gyengédebb a vizsgálat, hiszen ezek a lányok félig gyerekek, és sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek. Megpróbálunk lazábban, az ő nyelvükön beszélni, és kipuhatolózni, hogy mennyire ismerik saját testük jelzéseit, a védekezési módszereket, a szexuális úton terjedő betegségek veszélyeit" - mondta a doktornő. "Fontos, hogy érezzék, megbízhatnak az orvosukban, hiszen egy nőgyógyásszal ezeket az intim témákat gyakran sokkal könnyebb őszintén megbeszélniük, mint a szüleikkel, és tapasztalatom szerint nagyon hálásak, mikor érzik, hogy minden kellemetlenség nélkül kérdezhetnek. Valójában ez egy lépcsőfoka a felnőtté válásnak, a szexuális élet kezdetével szükségszerűen kialakuló felelősségtudatnak" - tette hozzá.

Milyen problémákkal érdemes felkeresni a szakorvost?

A nőgyógyász felkeresése nem minden esetben jár fizikális vizsgálattal. Vérzészavarral, a hüvelyflóra egyensúlyának problémáival, fertőzésekkel, szexualitással vagy fogamzásgátlással kapcsolatos kérdésekkel egyaránt érdemes szakember segítségét kérni, aki a személyes konzultáció során részletesen tud válaszolni mindenre.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

A nőgyógyásszal való első találkozás mindig egy beszélgetéssel kezdődik, ami amellett, hogy segíti az orvost a diagnózis felállításában, a feszültségoldásban is igen fontos szerepet játszik. Amennyiben szükséges, a vizsgálatra, melynek menete több pontban is eltérhet a felnőtt nőgyógyászati vizsgálattól, ezután kerül sor. "Itt mindig megkérdezzük, a pácienst, hogy mit szeretne, az édesanyja bent legyen, vagy inkább kint várjon, amíg a vizsgálatot megcsináljuk. Általában az a válasz, hogy igen, menjen ki" - részletezi a szakember.

"Elmagyarázzuk nekik, hogy le kell vetkőzni és fel kell ülni erre a fura ágyra, mert ebben a pozícióban tudjuk majd alaposan megvizsgálni őket. Szűz lányok, nők esetében mindig törekszünk az intimitás csökkentésére, ezért csak hasi ultrahang segítségével tájékozódunk, amihez még a bugyit sem kell levenniük. Amennyiben a betegnek volt már szexuális kapcsolata, úgy elvégezzük a rutin vizsgálatokat, a lehető legkisebb eszközök segítségével. Közben mindent elmagyarázunk, jelezzük előre, hogy mi következik, az ultrahang során pedig meg is mutatjuk nekik a képernyőn a petefészket és a petesejteket. Ezek egytől egyig fontosak, hiszen az ő testét vizsgáljuk, ráadásul ezáltal a figyelmét is eltereljük a történésekről. Emellett a vizsgálat végén külön hangsúlyt fektetek arra, hogy mindig nagyon megdicsérjem őket. Miután felöltöznek, az anyukát is visszahívjuk, hogy együtt beszélhessük meg például afogamzásgátláslehetőségeit" - magyarázza dr. Krauth Barbara.

A fogamzásgátlás dilemmája

A tinédzser nőgyógyászati vizsgálat vagy konzultáció végén az orvos minden esetben elmagyarázza a biztonságos fogamzásgátlás lehetőségeit is, hogy szükség esetén mindenki ki tudja választani a számára legmegfelelőbbnek tűnő megoldást. "Erről mindig a szülővel együtt döntünk, miután elmagyarázzuk, hogy miért jó afogamzásgátlóhasználata már egészen fiatal kortól. Olyan alaptalan tévhitek is keringenek manapság ezekről a gyógyszerekről, hogy meddőséget okozhatnak, miközben éppen ellenkezőleg: hosszú távon megőrzik a petesejtek épségét, megelőzik a petefészek- és egyéb daganatok kialakulását. Ráadásul ezek a lányok már az Y generációhoz tartoznak, 30 éves koruk előtt nagy valószínűséggel el sem gondolkodnak majd a gyermekvállaláson. A fogamzásgátlók segítségével lényegében konzerváljuk, fiatalon tartjuk a petefészket, hogy 10-15 év múlva gond nélkül vághassanak bele a babavárásba."

Éves szűrővizsgálat

Végül, de nem utolsósorban egy nőgyógyászati vizit az általános tévhitek eloszlatásában is jelentős szerepet játszik. Az egyik leggyakoribb félreértés a HPV vírus elleni oltásból adódik, sokan ugyanis azt hiszik, az oltás beadása kiváltja az éves rákszűrést. "A HPV elleni oltóanyag bár életmentő lehet, hiszen nemcsak a méhnyaki, hanem számos további daganat kialakulását is megakadályozza, nem nyújt minden betegség,fertőzésellen védelmet, ezért beadása nem is helyettesítheti a rendszeres szűrővizsgálatokat. Az első méhnyakrákszűrést a szexuális élet kezdete után fél évvel, onnantól pedig évente javasolt elvégeztetni" - hívta fel a figyelmet a szakember.