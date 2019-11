Ez történik, ha abbahagyjuk a fogamzásgátlót

Több pattanásunk lehet

Fogamzásgátló szedése alatt tesztoszteronszintünk lecsökken, ami mérsékli a bőrhibák kialakulásának kockázatát. Amikor azonban leállunk a gyógyszerrel, a tesztoszteronszint újra megemelkedik, ez pedig mitesszerek, pattanások megjelenését vonhatja maga után - mondta dr. Alyssa Dweck nőgyógyász. Szerencsére, amennyiben a készítmény szedése előtt nem voltak hasonló bőrproblémáink, úgy csak addig kell elviselnünk a zavaró tüneteket, amíg szervezetünk hozzá nem szokik az új helyzethez. Vannak azonban, akiknek kifejezetten súlyos bőrhibáik miatt írnak fel fogamzásgátlót: náluk azonnal visszatér a probléma, ahogy elhagyják a pirulákat.

Nőhet a szexuális étvágyunk

Dr. Alison Edelman nőgyógyász szerint sok nő számol be arról, hogy jobban vágyott a szexre azt követően, hogy leállt a fogamzásgátlóval. Ez természetesen csak közvetetten kapcsolható a tabletta elhagyásához. "A szexuális étvágy növekedése egyrészt annak tudható be, hogy ilyenkor a nők felszabadulnak, hiszen, mint mondják, régen nem szeretkeztek már ilyen gondtalanul. Másrészt figyelembe kell vennünk, hogy a szexuális étvágy folyamatosan változik életünk során, így elképzelhető, hogy amikor évekkel ezelőtt elkezdtünk fogamzásgátlót szedni, még mások voltak az igényeink" - fogalmazott a szakember.

Kellemesebbé válhat a szex

Néhány nő számára a fogamzásgátló szedése alatt kényelmetlenebbé válhat a szex. "Vannak, akiknek kifejezetten fájdalmas az intim együttlét, de ez szerencsére elmúlik, ha leteszik a pirulát" - mondta dr. Nicole Noyes nőgyógyász. "A kellemetlenség általában azért fordul elő, mert a hormonálisfogamzásgátláshüvelyszárazságot okozhat. Noha a síkosító segíthet élvezetesebbé tenni a szexet, a problémákat nem oldja meg teljesen" - tette hozzá dr. Edelman. "Ha nagyon kellemetlenné válik az együttlét, érdemes egyébként konzultálni erről a nőgyógyászunkkal, aki esetleg más készítmény szedését javasolja majd" - tanácsolta dr. Noyes.

Megváltozhat a ciklusunk

Ahogy a fogamzásgátló szedése, úgy az elhagyása is jelentékeny hatással lehet a ciklusra. "Idő kell a testnek ahhoz, hogy hozzászokjon az új helyzethez. Akár hónapokba is kerülhet, amíg minden visszatér a rendes kerékvágásba. Természetesen az is előfordul, hogy ciklusunk örökre megváltozik, de ez nem feltétlenül a tabletta hibája. A szexuális étvágyhoz hasonlóan ez is folyton alakul, teljesen természetes okokból kifolyólag. Lehetséges, hogy a fordulat pont a készítmény alkalmazása alatt következett be" - szögezte le dr. Edelman.

A fogamzásgátló tabletta elhagyása változásokat indíthat be a szervezetünkben. Fotó: iStock

Változhat a súlyunk

Dr. Dweck szerint teljesen normális, hogy a tabletta elhagyása a súlyunkat is befolyásolja. "Kutatások kimutatták, hogy a nők egyharmada hízik ilyenkor, míg másoknál semmilyen változás nem tapasztalható" - mondta a szakember. Kitért rá, sokan számolnak be fogyásról is, aminek általában az az oka, hogy a gyógyszer által visszatartott víz távozik a szervezetből. Mivel azonban nem a zsírszövetből veszítünk, így ez a fogyás nem feltétlenül lesz tartós.

Kevesebb fejfájás

A fogamzásgátló tabletta szabályozza a hormonok működését, így az ösztrogénszint csökkenését okozhatja, ami egyeseknél fejfájást idézhet el. Ez különösen azokra igaz, akik migrénre hajlamosak.

Hajhullást tapasztalhatunk

Dr. Edelman szerint a hormonkoncentrációk megváltozása révén hajhullást is okozhat a fogamzásgátlók szedésének abbahagyása. A tabletták - főként a progeszteronalapúak - anti-androgéneket is tartalmaznak, amelyek csökkentik a tesztoszteron szintjét, ezáltal csökken a hajhullás kockázata is azoknál, akik egyébként hajlamosak rá. Ha azonban abbahagyják a tabletta szedését, megszűnik a védő hatás.

Nem esünk teherbe azonnal

A legtöbben azért teszik le a fogamzásgátlót, mert gyereket szeretnének. Sajnos azonban sokan tapasztalják, hogy hiába a tabletta elhagyása, egész egyszerűen nem tudnak teherbe esni. Dr. Edelman emlékeztetett rá, hogy idő kell szervezetünknek, ciklusunknak ahhoz, hogy "helyrejöjjön", így nem szabad elkeserednünk, és önmagunkat hibáztatnunk. "Természetesen mindig vannak kivételek. Elméletben akár azonnal teherbe lehetne esni, ahogy elhagytuk a gyógyszert - az csak mítosz, hogy a fogamzásgátlónak ki kell 'ürülnie" a szervezetünkből."

