Mi okozza a mellfájdalmat?

A mellfájdalmat a menstruációs ciklus is okozhatja

A kezelés az okoktól függ

, és többnyire a ciklus előtt 3-5 nappal kezdődik, és a menstruáció végén befejeződik. Jellemző tünetei a mellérzékenység, az elnehezedő emlők, a fájdalom, és esetlegesen csomók. Többnyire mindkét mellet érinti, és előfordul, hogy a hónaljban is jelentkezik a fájdalom.A nem ciklikus fájdalom - vagyis, ami nem a menstruációhoz kötött - többnyire csak az egyik mellben jelentkezik, gyakrabban fordul elő a menopauzán átesett nőknél, illetve ide sorolható a szoptatós anyáknál jelentkező mellfájdalom is.- Bár az esetek többségében ártatlan jelenségről van szó, mégis, formája, ha behúzódik a mellbimbó, ha csomók jelentkeznek a mellben vagy a hónaljban, illetve ha nem köthető a fájdalom a menstruációs ciklushoz - figyelmeztet dr. Demjén László.Mellfájdalom esetén, például hogy mindkét mellben jelentkezik-e a fájdalom, fáj-e a mellkas is, szed-e a páciens fogamzásgátlót, esetleg terhes-e.Ha az orvos nem bizonyosodik meg afelől, hogy ártalmatlan ciklikus fájdalomról van szó, további vizsgálatokra is szükség lehet, mint az ultrahang, a mammográfia vagy akár a biopszia is. Ezek azért válthatnak fontossá, mert, a refluxtól a cisztákig, a fibromyalgiától a koronária betegségekig, és természetesen az emlődaganat lehetőségét is tekintetbe kell venni.Ha kiderül, hogy ciklikus mellfájdalomról van szó, először is fontos a megfelelő, a mellet jól tartó melltartó viselése, mind napközben, mind sportolás alatt, sőt szükséges esetén akár éjszaka is. Komolyabb esetben a vény nélküli fájdalomcsillapítók is segíthetnek. Demjén doktor szerint a mellfájdalommal szembesülő hölgyeknek, ugyanis a nikotin szűkíti az ereket, és fokozza a gyulladáshajlamot. Azt pedig az érintetteknek fel kell tudni dolgozni, hogy ez a jelenség a ciklussal együtt járhat és érdemes lelkileg is felkészülniük arra, hogy a lehető legkönnyebb átvészeljék a kellemetlenebb napokat.A legfontosabb azonban, hogy ha bármilyen eltérést, szokatlan érzést vagy jelenséget tapasztalunk a mellekben vagy azok környékén, feltétlenül vegyünk részt nőgyógyászati vizsgálaton.