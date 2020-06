Így változnak a női mellek

. Melleink mérete számos ok miatt változhat: akár a menzesz miatt, akár lassabb anyagcsere miatt, akár azért, mert egyszerűen csak hízunk vagy fogyunk. Mindezek mellett húszas éveikben számos nő esik teherbe, így mellméretük változhat a súlyváltozás miatt, illetve amiatt is, hogy szervezetük a szoptatásra készül fel. A laktációs változás után a mellek mérete másabbnak tűnhet a terhesség előtti állapothoz képest. A mellbimbóudvarok tűnhetnek sötétebbnek, maguk a bimbók pedig nagyobbnak, de ezek a szülés után mind visszatérnek eredeti állapotukba.

Harmincas éveinkben

Negyvenes éveinkben

. A fibrocisztikus változás, amikor jóindulatú daganatok jelennek meg az egyik (vagy mindkét) mellben, a húszas években jellemző a nőknél. Történhet ez a menstruációs ciklusok miatt, ami ösztrogénváltozások miatt következik be: ilyenkor a mellekben olyan nagyobb csomók jelenhetnek meg, amelyek teljesen természetesek. Ha egy olyan dudort észlelünk az egyik mellünkben, ami fáj, de hasonló érzetű terület van ugyanazon vagy egy másik mellükben is, akkor nem rákos, hanem fibrocisztikus esetről beszélhetünk. Biztos ami biztos, ha nagyon aggódunk, inkább konzultáljunk egy orvossal.. Néhány szülés után a mell bőre elkezdhet megereszkedni vagy megnyúlni, főként ha testsúlyunk még változik is. Mindez narancsbőrhöz vagy ptózishoz, a mellek megnyúlásához, megereszkedéséhez vezethet. Úgyhogy ne aggódjunk, természetes jelenség, ha narancsbőrös lesz a mellünk, bár mindez a hasunkon sokkal esélyesebben jelenik meg.. Negyvenes éveinkben a menopauza több mellváltozáshoz vezethet, ahogy a petefészkek kevesebb ösztrogént kezdenek el termelni. Ilyenkor a mellszöveteket elkezdi felváltani a puhább zsírszövet, emiatt a mellek pedig már nem érződnek annyira keménynek.