Így kerülhetjük el a menstruációs görcsöket

Pedig van néhány dolog, amivel sokat tehetünk azért, hogy az a pár nap havonta ne legyen szenvedés.

Sportoljunk rendszeresen

Akik rendszeresen mozognak, azoknál ritkábbak, illetve kevésbé erősek a menstruációs görcsök. Sőt, a könnyed sport olyankor is segíthet, amikor éppen menstruálunk.

A menstruációs görcsök sok nő ciklusának kellemetlen velejárói. Fotó: iStock

Fogyasszunk elegendő kalciumot

Azt eddig is tudtuk, hogy a megfelelő kalciumbevitel erősíti a csontokat és segít megelőzni a csontritkulást. Emellett kutatások bizonyítják, hogy azok a nők, akik 1000 mg kalciumot fogyasztanak naponta, megúszhatják a görcsöket és a premenstruációs szindróma kellemetlen tüneteit is.

Vegyünk be gyógyszert

Válasszunk naproxen vagy ibuprofen hatóanyagú tablettákat, melyek gátolják a testet a görcsöket okozó prosztaglandinok termelésében. A lényeg, hogy olyankor vegyük be őket, amikor a görcsök még enyhék, vagy nem jelentkeznek.

Tartsuk magunkat melegen

A melegítőpárnák, derékvédők is sokat segítenek, hiszen segítenek ellazítani az összerándult izmokat, és a fájdalmat is enyhítik.

Próbáljuk ki az aromaterápiás masszázst

Egy gyengéd, levendulaolajos alhasi masszás is jó ötlet, de kipróbálhatjuk a rózsa- vagy zsályaolajat is. Dörzsöljük az az alhasat óvatos, körkörös mozdulatokkal néhány percen át. Erőteljesebb görcsöknél az akupunktúra is segíthet néhány friss kutatás szerint - természetesen ha ilyesmit próbálnánk ki, mindenképpen forduljunk szakemberhez.

Forrás: prevention.com