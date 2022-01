Mi a HPV?

A HPV valójában nem egyetlen kórokozó, hanem vírusok egész családja, amely a bőrön és a nyálkahártyákon tud sejtburjánzást okozni. A szakértők szerint akár több mint 200 vírus is tartozhat ebbe a víruscsaládba, amelyek között van alacsony és magasabb kockázatú HPV-vírus is. A legtöbb alacsony kockázatú típus nem vezet betegséghez, az érintettek gyakran arról sem szereznek tudomást, hogy megfertőződtek. Vannak olyan, szintén alacsonyabb kockázatú HPV-vírusok is, amik genitális szemölcsöket és ritkán előforduló légúti papillomatózist okozhatnak (amikor jóindulatú tumorok növekednek a légutakban). A magasabb kockázatú HPV-knek különböző rosszindulatú daganatok kialakulásában van szerepük - a méhnyakrák kialakulásáért például egyértelműen ezt a vírust lehet felelőssé tenni.

Mit jelent, ha pozitív a HPV-lelet?

Fontos tudnunk, hogy önmagában a pozitív HPV-eredmény nem halálos ítélet, és nem is egyértelmű rákdiagnózis. Ha pozitív lett a HPV-leletünk, akkor az azt jelenti, hogy a méhnyakrák kialakulásának kockázata nagyobb, mint azoknál, akikben a HPV nincs jelen. Amennyiben pozitív lett a HPV-szűrésünk eredménye, mindenképpen sűrűbb citológiai nyomon követésre lesz szükség, hogy lehetőség legyen a fertőzést és az annak nyomán az esetlegesen kialakult rákmegelőző állapotokat korai stádiumban kezelni.

Fotó: Getty Images

Mi történik a szűrés után?

Egyáltalán nem biztos tehát, hogy egy HPV-fertőzés mindenképpen méhnyakrákkal végződik. Az is gyakran előfordul, hogy a következő két évben az immunrendszer le tudja győzni a kórt és a vírus kiürül a szervezetből. Ám amennyiben pozitív lett a lelet, a citológiai vizsgálatokra nem évente, hanem félévente lesz szükség, hogy az orvos szemmel tudja tartani a problémát.

A fertőzés nyomon követése a megfelelő gyógymód kiválasztását is segíti. Ma már a rendelkezésünkre állnak olyan helyi, illetve orális kezelések, amelyek segíthetnek a HPV-fertőzés leküzdésében, ráadásul a méhnyakrák-megelőző állapot is szinte minden esetben gyógyítható a citológiai vizsgálatot követően. Apró kimetszéssel sikeresen megakadályozható a rák kialakulása.

Colpofix - a méhnyaki elváltozások kezelésére és megelőzésére

Pozitív HPV-diagnózis után a citológiai vizsgálatokat rendszeresen ismételni kell, ám a vizsgálatok közötti várakozás rengeteg pácienst félelemmel, frusztráltsággal tölt el. Félnek a HPV-fertőzésük talaján kialakuló méhnyakrák rizikójától. Ezt a várakozást könnyítheti meg a Colpofix hüvelyi gélspray, amely segíthet kezelni és megelőzni a HPV okozta méhnyaki elváltozásokat.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A Colpofix innovatív készítmény, mind az összetétele, mind a felhasználási módja szempontjából. Ez egy tixotróp tulajdonságokkal rendelkező gél, amely az alkalmazáskor kifejtett mechanikus nyomás hatására folyadékká alakul át, felvitelét követően azonban ismét gél formátumúvá válik. Az applikátor egyedi, ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a nyálkahártyához tapadó készítmény egyenletes és hatékony eloszlását a méhnyaki-hüvelyi nyálkahártya felszínén, elkerülve ezáltal a visszafolyást.

A Colpofix hülvelyi gélspray a méhnyak hüvelyi részében található transzformációs zóna élettani körülményeinek szabályozásával biztosítja a megfelelő szöveti hidratációt, ezzel elősegíti a hámképződést és a méhnyakon lévő elváltozások gyógyulását. PH-szabályozó és prebiotikus hatásának köszönhetően pedig helyreállítja és fenntartja a hüvelyflóra egészségét.

A Colpofix hatásosságát egy 999 páciens bevonásával folytatott klinikai vizsgálat eredményei támasztják alá.