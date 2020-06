Az alhasi fájdalom okai nőknél

Méhen kívüli terhesség

A terhesség és a menstruációt megelőző tünetegyüttes igen hasonló is lehet, éppen ezért nem ajánlatos tüneteket keresni magunkon, amennyiben gyermekre vágyunk. A beágyazódást ugyanis van, hogyfájdalomkíséri, ráadásul nem ritka, amikor az első trimeszterben (esetleg később is) enyhe alhasi görcsöket lehet érezni a méhszalagok nyúlása miatt (erősebb görcs, vérzés esetén természetesen orvosi ellenőrzés indokolt). Erős görcs, alhasi, deréktáji fájdalom sajnos vetélést és méhen kívüli terhességet is jelezhet - így orvosi kontrollt, beavatkozás tesz szükségessé.

Petefészek/méhgyulladás

Amennyiben valaki alhasi fájdalmakkal küzd, úgy mindenképp érdemes petefészek-, esetleg méhgyulladásra gyanakodni. A probléma általában bakteriális eredetű, és gyakori, amikor hólyaghurut szövődményeként, esetleg méhen belülifogamzásgátlóeszköz viselése miatt lép fel. Általános nőgyógyászati vizsgálat mellett ultrahanggal lehet megállapítani, és kezelése antibiotikummal, gyulladáscsökkentőkkel történik.

Endometriózis

Az endometriózis egyik jellemző tünete az alhasi fájdalom, amely szexuális együttlétek ésmenstruációsorán még erőteljesebbé válik. A betegség során a méh nyálkahártyája a méhen kívül is megjelenik és ugyanúgy reagál a hormonális változásokra, ciklusra, vagyis ugyanúgy leválik menstruáció során. De míg ha a méhen belül van, akkor van lehetősége távozni a hüvelyen keresztül a szervezetből, a hasüregben ott marad, felhalmozódik, és gyulladást, hegesedést provokál. Tünetei közt alhasi fájdalom, rendellenes vérzés,meddőségszerepel. A betegség gyógyszerrel, de legtöbbször műtéti beavatkozással orvosolható.

Az alhasi fájdalom mögött komoly betegségek is állhatnak

Mióma

A női szervezet egyik igen gyakori jóindulatú daganata a mióma, mely pár mm-től akár ökölnagyságúra is nőhet. A mióma röviden a méh izomszövetének daganata, melyre igen erősen hat az ösztrogén, így ösztrogéndominancia fennállása fokozza a kialakulás esélyét. Sokszor nem okoz tüneteket, ekkor megfigyelésen kívül nincs szükség egyéb tennivalóra, ugyanis klimax után jellemzően felszívódik. Nagy méret esetén alhasi fájdalmat, vizelési nehézséget, folyást, vérzészavarokat, meddőséget, trombózist is eredményezhet, ezért ekkor kezelni szükséges. Terápiája többféle úton történhet: gyógyszeres kezelés/mesterséges klimax előidézése/műtét/embolizáció.

Méhnyakrák

Alhasi fájdalmat sajnosméhnyakrákés azt megelőző állapotok is okozhatnak csakúgy, mint folyást vagy vérzészavarokat (bár legtöbbször tünetmentes). A diagnózishoz első körben méhnyakrákszűrésen kell részt venni, majd gyanús eredmény esetén - akár HPV elleni - gyulladáscsökkentő gyógyszeres kezelés szükséges, a vizsgálatot pedig ismételni szükséges. Súlyosabb esetekben, vagy ha a kezelés nem vezet eredményre, a méhnyak kúp alakú kimetszése indokolt. A továbbiakról ennek eredménye alapján a kezelőorvos dönt.

Hólyaghurut

Csípő, égő érzés vizeletürítéskor, alhasi fájdalom, folyás, vérvizelés - ezek mind hólyaghurutra utalnak (köznapi nevén felfázásra). Jellemzően e-coli nevű kórokozó okozza, és hogy ne generáljon a probléma szövődményeket, antibiotikumos kezelés szükséges, melyet kiegészíthet tőzegáfonya-kapszula fogyasztása - mondja dr. Hetényi Gábor.

Intim fertőzések

Bár az intim fertőzésekre általában a hüvelyi folyás megváltozása (kellemetlen szag, megváltozott állag, nagyobb mennyiség) hívja fel a figyelmet, alhasi panaszokkal is járhat, így panasz esetén érdemes erre is gondolni. Az orvos fizikális vizsgálattal és kenetvétellel megbizonyosodik a kórokozó típusáról, majd ettől függően javasol gyógyszeres, majd utána lactobacillus-helyreállító kezelést.

Forrás: Nőgyógyászati Központ