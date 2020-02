Amit csak kevesen tudnak a császármetszésről

Ahogy a Házipatika.com is beszámolt róla nemrég, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint az elmúlt egy évben 1 százalékkal nőtt a császármetszések aránya a hazai kórházakban, tíz év alatt pedig 9 százalékos volt az emelkedés. Tavaly a szülések 42,3 százaléka végződött császármetszéssel, ez konkrét számokban nézve 83 750 szülésből 35 431 esetet jelent. És voltak olyan intézmények, ahol már többen hozták világra gyereküket műtéti, mint hüvelyi úton. Természetesen előfordulnak olyan helyzetek, amikor indokolt, sőt életmentő lehet a császármetszés. Sok esetben viszont felesleges, és sajnos az olyan beszámolók sem ritkák, amikor a császármetszés életre szóló traumát okozott az édesanyának - lelki és/vagy fizikai szempontból. Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint nincs olyan területe a világnak, ahol indokolt lenne a császármetszések 10-15 százalék feletti előfordulása.

A szülés kényelmesebb módja? Aligha

A császármetszéssel kapcsolatos leggyakoribb tévhit, hogy ez a szülés kényelmesebb, kevésbé fájdalmasabb módja. Való igaz, hogy maga a műtét alatt nem éreznek szinte semmit az anyukák, utána azonban sokkal lassabb és kínzóbb lehet a felépülés, mint hüvelyi szülés után. Ezenkívül egy igen komoly mellékhatással is számolni kell.

A legtöbb császárral szült anyukát a lábadozás kapcsán az foglalkoztatja, hogy mennyire szépen gyógyul be a heg kívülről. Holott az egészségük szempontjából sokkal fontosabb, hogy a hasüregen belül is rendesen végbemenjen a regenerálódás, hiszen a császármetszés - mint minden más hasi műtét - leggyakoribb következményei között tartjuk számon a hasűri összenövéseket. Ez azt jelenti, hogy a belek vagy más szervek egymáshoz vagy a bélfalhoz, hasfalhoz nőnek a műtéti bolygatás következtében, ezzel pedig gátolják az adott terület vagy szerv normális működését. Tíz császáron átesett nőből átlagosan hétnél fordul elő valamilyen összenövés, két császármetszés után pedig már 90 százalékos a kockázat.

Hogyan ismerhető fel?

A hasűri összenövések gyakran tünetmentesek, vagy csak hónapokkal, évekkel a szülés után okoznak panaszokat. Az is megesik, hogy csupán egy újabb hasi műtét során derül fény rájuk. Ha azonban a következőket tapasztaljuk császármetszés után, okunk van gyanakodni:

vörös vagy nagyon fehér heg;

bemélyedés vagy állandó duzzanat a hegvonalon;

a bőr túlérzékeny vagy éppen teljesen érzéketlen a heg körül (még hosszú idővel a műtét után is);

időjárás-változásokra jelentkező érzékenység;

viszket a heg (ez az operáció után 1-2 héttel még normális, de a legújabb kutatások szerint később már bajt jelez);

testtartásváltozás;

székrekedés, emésztési gondok;

vizelettartási problémák;

kellemetlen érzet szex közben;

menstruációs zavarok;

ismeretlen eredetű, krónikusfájdaloma test távolabbi területén (például derék, könyök, váll);

meddőségi problémák;

súlyosabb esetben bélelzáródás is előfordulhat.

Fontos tudni, hogy a hasűri összenövéseket ultrahanggal nem lehet diagnosztizálni, csupán invazív beavatkozással. Manuális terápiákban jártas szakemberek, gyógytornászok ugyanakkor enélkül is segíthetnek felismerni és gyógyítani a problémát. "Az állapotfelmérés során fontos a testharmónia vizsgálata, a testtartás, a mozgás összképe. Manuálisan fel tudjuk mérni a szöveti rugalmasságot vagy éppen feszességet, továbbá a szövetek, szervek mobilitását. Ezen kívül természetesen fontosak a tünetek, és alaposan kikérdezzük a hozzánk fordulókat a szülés körülményeiről is" - magyarázza Rákosi Dóra gyógytornász.

Így zajlik a kíméletes terápia

A manuális terápia során érintések és mozgás által stimulálják az idegrendszert és a sérült területet. Fokozódik a keringés, lágyul a szövet, és ennek következtében javul annak funkciója. "Első alkalommal lehet, hogy egész messziről kezdünk, például a tarkótól haladunk talp felé, egy általános testhangolással, keringésjavítással, és konkrétan a hassal esetleg nem is foglalkozunk, vagy csak nagyon keveset. Később persze az kerülhet a középpontba, ezt mindig a klienshez igazítjuk" - avat be a részletekbe a szakember, aki a kezelésekhez például smr-eszközöket, köpölyt, hegkezelő pálcát, kineziotape-et, olajokat használ.

Rákosi Dóra hangsúlyozza, hogy a hegkezelés akkor lehet sikeres, ha komplex, holisztikus szemlélettel dolgoznak a panaszok enyhítésén, vagyis az édesanyáknak nemcsak a testi, de lelki feszültségét is oldják. Nemcsak a valós heg masszírozása, ápolása a fontos, hanem ezt általában kiegészíti az önmasszázs, meditálás, lazítás, adott esetben életmódváltás és az étrend beállítása is.

Mobil segítség császármetszés után

Természetesen a megfelelő regeneráció, ápolás akkor is fontos, ha nem alakulnak ki összenövések. Az otthoni hegkezelés pedig élethosszig tartó feladat, amelyet már a kórházban érdemes elkezdeni. Műtét után, ahogy elmúlik az érzéstelenítő hatása, érdemes minimálisan elkezdeni mozogni - erre a szakértők posztoperatív tornát és légzőgyakorlatokat javasolnak. Az újdonsült anyukák a többi között erről is olvashatnak tippeket a Császárvonal nevű, ingyenesen letölthető applikációban. Rákosi Dórán kívül Kiss Verus újságíró, Veisenberger Eleonóra perinatális szaktanácsadó-jelölt, dúla, biológus, valamint számtalan szakértő segítségével Perdy-Fazakas Brigitte fotós indította el ezt a hasznos mobilalkalmazást, amely már 14 ezer letöltésnél jár. Az app rengeteg, a szüléssel és szoptatással, a hasi szülés utáni regenerációval kapcsolatos kérdésben igazítja el a leendő és újdonsült anyukákat, emellett a műtétet követő 3 hónapig tartó, felépülést támogató, előfizethető programot kínál (mozgás, légzőtorna, hegmasszázs, hegmasszázs). Ezután pedig szakemberrel (gyógytornásszal) érdemes felvenni a kapcsolatot, személyes állapotfelmérés után folytatni az ott kapott gyakorlatokat.

A tavaly Nekem Szól! Egészségértés díjat nyert Császárvonal ötlete két éve kezdett körvonalazódni. A csapat célja, hogy ledöntsék a császármetszést övező tabukat, illetve tisztázzák a tévhiteket, illetve hiteles információkat, tanácsokat adjanak. Az applikáció sikerén felbuzdulva úgy gondolták, kilépnek a virtuális térből, hogy élőbbé tegyék kapcsolatukat az érdeklődőkkel. Következő projektjük Hegmesék névre hallgat: a tervek szerint nem túlidealizáltan fotózott császárhegeken keresztül mutatnák be húsz sorstárs szüléstörténetét. A különleges fotókiállítással pályáztak a Richter Anna Díjra, amelynek döntőjébe is bejutottak az 'Egészségügyi szakdolgozó' kategóriában. Amennyiben nyernek, a pénzjutalmat a kiállítás megvalósítására fordítanák, ezenkívül mellé interaktív előadásokat is szerveznének, ahol az érdeklődők kérdezni is tudnának a regenerációval, a császármetszés utóhatásaival kapcsolatban. A csapat végül könyvet is kiadna mindebből.