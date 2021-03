Mekkora heg marad császármetszés után?

A császármetszés utáni felépülés hosszabb időt vesz igénybe, mint a hüvelyi szülés utáni: regenerálódniuk kell a belső szerveknek és gyógyulnia a beavatkozás okozta sebnek is. Míg hüvelyi szülés esetén általában 6 hét szükséges a felépüléshez, addig császár után a sebgyógyulás közel fél évig, a heg körüli idegek regenerálódása pedig akár ennél tovább is tarthat. Fontos tudni, hogy a bőrfelszínen látható heg nagyjából egy évig világos piros színű lesz, majd szépen fokozatosan elhalványul. Előfordulhat azonban, hogy teljesen sosem fog eltűnni. De az is megeshet, hogy a heg egyenetlenül gyógyul, így az egyik oldalon duzzadtabb és érzékenyebb lehet.

Annak érdekében, hogy a seb szépen és a lehető leggyorsabban gyógyuljon, az alábbi tanácsokat érdemes megfogadni.

Tisztán tartás

A hasi seb négy-hat hétig biztosan gyógyul, fontos hát, hogy ebben az időszakban naponta vízzel megtisztítsuk, majd meg is szárítsuk. Hasznos lehet a sebgyógyulás alatt úgynevezett terhesbugyit viselni, melynek magas dereka ilyenkor sokkal kényelmesebb és nem szorítja úgy el a sebet.

Rendszeres kötéscsere

A kórházból hazatérve varratszedésig a kötést rendszeresen és gyakran kell cserélni, zuhanyzások után például mindenképp. Ebben az esetben a tus alatt a nedves kötszert könnyel el tudjuk majd távolítani, ha pedig megfürödtünk, óvatosan egy papírtörlőkendővel itassuk fel a vizet a sebről. Ezután tisztítsuk meg a környékét valamilyen sebkezelővel, hagyjuk száradni, és rakhatjuk is rá a friss kötést.

Hanyagoljuk az ülőfürdőt!

A seb gyógyulása érdekében kerüljük a fürdést, és válasszuk inkább a gyors zuhanyzást. Ezzel minimalizáljuk a fertőzésveszélyt.

Ne erőltessük meg magunkat!

A heg kímélése érdekben a sebgyógyulás alatt kerüljük a nyújtózkodást, hajolgatást, rázkódást, és a babánál nehezebbet ne emelgessünk.

Ápoljuk a heget!

Varratszedés után a seb teljes záródásáig továbbra is érdemes lehet sebfertőtlenítőt használni. Ha pedig már begyógyult, speciális krémeket, olajokat használva elősegíthetjük a hegesedést és a duzzanat lohadását. De alkalmazhatunk úgynevezett hegmasszázst is, amely javítja a heg környékének vérellátását.