A meddőségek közel felét ez okozza

Asherman-szindróma alatt azokat a méhen belüli összenövéseket értjük, amelyek miatt rendszertelen, fájdalmas menstruáció, a menstruáció elmaradása, illetve vetélés ésmeddőségis jelentkezhet. Ilyen esetekben tulajdonképpen a méh két fala nő össze kisebb-nagyobb mértékben. A meddőség hátterében 7-40 százalékos eséllyel a méhfal összenövése áll.

Asherman-szindróma leginkább akkor alakul ki, ha a méh belső falát valamilyen trauma éri. Egyrészt a terhesség utáni műszeres betapintás okozhat ilyesmit, amelyre egyebek mellett akkor lehet szükség, ha a méhlepény nem vált le rendesen. Okozhat ilyen jellegű sérülést terhességmegszakítás miatt végzett méhkaparás is. Ilyenkor az eszköz szintén megsérti a méh falát, a sérült rétegek pedig könnyebben össze tudnak tapadni, össze tudnak nőni egymással. Megnő a méhösszetapadás rizikója azt követően is, hogy a méh belső felszínéről miómát távolítanak el hiszteroszkópos (méhtükrözéses) beavatkozással, illetve gyulladások és fertőzések is okozhatják.

Rendszertelen, olykor fájdalmasmenstruációjelezheti

Ha van tünet, akkor általában abnormális, teljesen rendszertelen menstruációs ciklus: lehet, hogy egyáltalán nincs vérzés, vagy a menstruációs vérzés rövidebb 5 napnál, és a vérzés is enyhébb. Ennek oka, hogy a méh belső felszíne az összenövés miatt kisebb, így a leváló nyálkahártya sem jelentős. Az Asherman-szindróma miatt a havi vérzés nem csak rendszertelen, hanem fájdalmas is lehet.

Az Asherman-szindróma gyanúját már ultrahangvizsgálat is felvetheti, de biztosat csak méhtükrözést követően lehet mondani. Ezzel párhuzamosan célszerű endokrinológia vizsgálatot is végezni, kizárandó a menstruációs panaszok egyéb lehetséges okát. Ha a meddőség vagy a vetélés kivizsgálása miatt hiszteroszkópos beavatkozást végeznek, akkor egyértelműen láthatóvá válik az összenövés.

A kezelés műtéti: a méh összenövéseit kamerával követve, hiszteroszkópos beavatkozással oldják fel. Vágásra nincs szükség hozzá, az eszközt a hüvelyen keresztül juttatják be a méhbe. Kérdés, hogy az összenövések az oldás után összetapadnak-e újra. Ha igen, akkor a beavatkozást akár többször is meg kell ismételni. Ha a méhfalakat sikerül teljesen szétválasztani, akkor a gyógyulás teljes is lehet, az érintettek gond nélkül teherbe eshetnek.

