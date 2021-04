A legmeglepőbb terhességi tünetek

"Melyik volt az a tünet a terhességed alatt, amelyik a legváratlanabbul ért, vagy amelyikre egyáltalán nem számítottál? Nálam az, hogy a fülem rendszeresen bedugul. Soha nem hallottam korábban, hogy ilyen előfordulhat, de teljesen normális, minden rendben van velem. Mindenesetre meglepett" - írta a Reddit nevű oldalon egy felhasználó, akinek a kérdésére a parents.com cikke szerint rengeteg válasz érkezett. Mint kiderült, sok olyan édesanya van, akiknél a terhesség a szokványos tünetek mellett egészen rendkívüli szimptómákat is előidézett.

A terhesség alatt meglepő tünetek is jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

Orrvérzés, rémálmok

Egy nő például arra panaszkodott, hogy a terhessége alatt állandóan folyt az orra, vagy be volt dugulva, valaki pedig az orrvérzést jelölte meg mint meglepő tünetet. Volt egy olyan hozzászóló is, aki elmesélte, hogy a 11. hétig szinte minden éjszaka rémálmokkal küzdött, de álmai még azt követően is meglehetősen furcsák és hosszúak voltak, hogy a rémálmok abbamaradtak. Egy másik anyukának is az alvással volt gondja: elmondása szerint a várandóssága alatt rendszeresen előfordult, hogy lefeküdt aludni, majd kis idő után minden ok nélkül felébredt, és órákig nem volt képes újra álomba szenderülni.

Ne pánikoljunk!

Bár a legtöbben hajlamosak megijedni, ha a babavárás alatt atipikus tüneteket tapasztalnak, fontos tudni, hogy általában nincs ok a pánikra: biztosan vannak még rajtunk kívül olyanok, akiknél jelentkeznek az adott szimptómák, csak mivel nem annyira gyakoriak, lehet, hogy kevesebbet hallunk róluk. Természetesen, ha bizonytalanok vagyunk egy-egy furcsa jel miatt, nem tudjuk legyőzni aggodalmainkat, keressük fel kezelőorvosunkat, és mondjuk el neki, mit tapasztaltunk.

Tünetmentes esetek

Érdekesség, de a nők kis százaléka például "tünetmentes", ami miatt a terhesség kb. huszadik hetéig jellemzően rá sem jönnek, hogy egy kis élet növekszik bennük. Noha a terhesség legárulkodóbb jelének amenstruációelmaradását tartják, bizonyos kórképek esetén - ilyen a policisztás ovárium szindróma is - a ciklus rendszertelenné válik, így amenzeszelmaradása önmagában nem figyelmezteti a nőt arra, hogy várandós.