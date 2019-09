A gyakori szex kellemetlen következményei

Ezt a tünetegyüttest egyébként nászutas betegségnek is hívják, mivel kiválthatja az intenzív vagy gyakori szexuális együttlét. Előfordulhat új partnerkapcsolat kezdetén és gyakori partnercsere esetén is.

A probléma anatómiája

A gyakori vagy intenzív szex csak a nőknél okoz ilyen tüneteket, így a női gáttájék felépítésében keresendőek a kiváltó okok. Mivel a végbél, a húgycső és a hüvely nagyon közel van egymáshoz, a végbél környékén gyakran megtalálható E.coli baktérium az aktus során könnyen a hüvelybe, majd a hólyagba juthat, ahol gyulladást okozhat. (A "felfázás" egyébként csak köznyelvi kifejezés, a megbetegedés szakszerű megnevezése a hólyaghurut!)

Az intenzív vagy gyakori szexuális együttlétek fokozzák a hólyaghurut kockázatát. Fotó: iStock

Előtte és utána

Mi mindenre kell figyelni a mindennapokban, hogy a felfázás megelőzhető legyen?

Természetesen nem az a megoldás, hogy feladjuk a szexuális életünket, viszont a felfázásos tünetek elkerülése érdekében érdemes betartani pár egyszerű szabályt, különösen, ha gyakoriak az együttlétek. Először is fontos a megfelelő higiénia: szex előtt és után is érdemes alaposan tisztálkodni, továbbá kerülni az intim területeken a hagyományos tusfürdők, szappanok használatát, ugyanis ezek lúgos irányba tolják el a hüvely kémhatását, amely hajlamosít a baktériumok megjelenésére. A másik ajánlott dolog az aktus utáni vizeletürítés.

A hólyag kiürítése azért fontos, mert a pangó vizeletben könnyen és rendkívül gyorsan szaporodnak a baktériumok, 17-20 perc alatt akár meg is duplázódhat a számuk. A baktériumok elszaporodásának, így a fertőzésnek a veszélye akkor is nő, ha két aktus között nem telik el elég idő, tehát érdemes "pihenőket" is beiktatni az együttlétek között.

Szex a menzesz alatt

Bár nem egyértelműen ellenjavallt a szexuális együttlét amenstruációalatt, de ha hajlamosak vagyunk a felfázásra, legyünk elővigyázatosabbak, mint egyébként. Ugyanis a havi vérzés miatt kinyílik a méhszáj, így nemcsak a vér, hanem a baktériumok számára is szabad út nyílik. Ezeken a napokon mindenképpen ajánlott óvszer használata másfogamzásgátlóeszköz használata mellett is, mert a menstruációs vér és az ondó a tusfürdőkhöz hasonlóan lúgos irányba tolja el a hüvely savas pH-ját, ami hajlamosít a baktériumok megjelenésére, így a felszálló fertőzések kialakulására is.

Fogamzásgátlás

Egyes fogamzásgátló eszközök szintén kedveznek a felfázást kiváltó baktériumok megjelenésének. Ha ilyen problémával küzdünk, sem a lokálisan alkalmazható spermicid gélek, sem a méhen belüli fogamzásgátló eszközök - mint például a spirál - nem tekinthetők ideális választásnak számunkra, ugyanis ezeknek a használata esetén kitesszük magunkat az újrafertőződés lehetőségének.