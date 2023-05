A szomszédban betiltották ezt a megalázó vizsgálatot

Az igazságügyi és az egészségügyi miniszter a héten közös rendeletben módosította az igazságügyi orvostani intézetek működési szabályzatát, és betiltották a magánszemélyek kérésére végzett szüzességi vizsgálatokat. Ezt az előrelépést a megalázó, invazív eljárás ellen társadalmi kampányt indító VIF az általa beterjesztett petíciónak és a 40 ezer támogató aláírásnak tulajdonítja.

Eddig sokszor a szülők kényszerítették ki tinédzser gyerekeiknél a szüzességi vizsgálatot. Fotó: Getty Images

A WHO szerint ez egy barbár eljárás

A húsz civil szerzetet tömörítő szövetség tavaly nyáron meghirdetett internetes aláírásgyűjtési kampányában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mina Minocici Igazságügyi Orvostani Intézet (INML) regionális kirendeltségeinek többségénél továbbra is a „kérésre” végzett szolgáltatások listáján szerepel az úgynevezett kétujjas vizsgálat. Ez annak ellenére is így volt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az emberi jogokat sértő, diszkriminatív, orvosi szempontból nem releváns és barbár eljárásnak nevezte, illetve mindezzel együtt elítélte a szüzességi vizsgálatokat.

„Az, hogy egy nő szűz-e vagy sem, teljesen személyes ügye” – mondta korábban egy bangladesi jogi aktivista. A muzulmán nőknek 1961-től hosszú évtizedeken át nyilatkozniuk kellett házasságkötésükkor arról, hogy szüzek-e, a válasz pedig bekerült az anyakönyvbe. A jogvédő csoportok azonban néhány éve kiharcolták a változtatást.

Sokszor a szülők kényszerítették ki a vizsgálatot

A DeNetestat# (nem vizsgálható) elnevezésű társadalmi kampányhoz Iulia Rugina filmrendező készített nagy hatású videót, amelyben azt a megaláztatást és lelki traumát mutatta be, amelyet a szülők által kikényszerített vizsgálat elvégzése jelent a kiskorú áldozatok számára. A civil szövetség szerint 2019-ben az INML mintegy ezer szüzességi vizsgálatot végzett többnyire kiskorúakon a szülők (legtöbb esetben az apák) felkérésére.

A Dela0.ro oknyomozó portál által tavaly összegyűjtött adatok szerint Románia 41 megyei INML-kirendeltsége közül 25-ben 40-50 lejért (3000-3750 forintért) kérésre elvégezték a szüzességi vizsgálatot. Kettő közülük – a Bihar és a Mehedinti megyei – arra is felhívta a figyelmet: ha a kiskorú nem szűz, akkor arról értesíteniük kell a rendőrséget.

