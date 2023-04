„A nők egészsége ellen indítottak támadást”

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága átmenetileg fenntartotta a terhesség-megszakításra használt legelterjedtebb gyógyszer hatósági engedélyét, de öt napot adott az alacsonyabb szintű bíróságnak, hogy felülvizsgálja korábbi döntését. A bonyolult jogi ügy előzménye, hogy tavaly egy életpárti civil szervezet pert indított a Mifepristone nevű készítmény hatósági engedélyének visszavonása érdekében, majd április 7-én egy texasi szövetségi bíró határozatában visszavonta az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának a gyógyszerre – 2000-ben – kiadott engedélyét.

Az Egyesült Államokban felmerült az abortusztabletták betiltásának, illetve a hozzáférhetőség korlátozásának lehetősége. Fotó: Getty Images

Fellebbezések sorozata

Az ítélet ellen a kormányzat fellebbezést nyújtott be. A beadványnak szerdán egy New Orleansban működő fellebbezési bíróság részben helyt adott: továbbra is fenntartotta a gyógyszer engedélyét, ugyanakkor korlátozta a hozzáférést, és gyakorlatilag a gyógyszer felhasználásának 2016 előtti szabályait állította vissza. E döntés ellen az igazságügyi minisztérium csütörtökön kifogást emelt, és azt kérte a Legfelsőbb Bíróságtól, hogy sürgősséggel hozzon döntést, és tartsa fenn a jelen helyzetet, ami széles körben elérhetővé teszi a gyógyszert. A Legfelsőbb Bíróság pénteki határozata szerdáig adott időt az alacsonyabb szinten eljáró bíróságnak, hogy pontosítsa az ítéletet.

Aggasztó tendencia

Mint ismert, a Legfelsőbb Bíróság tavaly júniusban visszavonta az úgynevezett „Roe vs. Wade”-ügyben, 1973-ban hozott döntését, amely biztosította a terhesség-megszakítás általános jogát az Egyesült Államokban. Azóta az államok sorra szigorítják az abortusszal kapcsolatos szabályokat.

Floridában például a közelmúltban írta alá Ron DeSantis kormányzó a terhesség-megszakítás lehetőségét leszűkítő törvényt. A jogszabály a terhesség hatodik hetét követően megtiltja az abortuszt. A szigorítás viszont csak azután léphet életbe, hogy Florida állam legfelsőbb bírósága döntést hoz a jelenlegi, 15 hét utáni tilalmat tartalmazó jogszabály törvényességi vizsgálatában.

