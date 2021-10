Nagy bajt jelezhet a gyors látásromlás

Milyen tünetek hívhatják fel a figyelmet szklerózis multiplexre a betegség korai szakaszában?

Ha egy hirtelen fellépő látásproblémának nincs kézenfekvő szemészeti magyarázata, mielőbb indokolt, hogy neurológus is lássa a beteget. "Hirtelen jelentkező látásromlás, látóideg-gyulladás esetén a szemészeti kivizsgálás mellett mindig gondolni kell neurológiai eredetre is. Ha ugyanis szklerózis multiplex (SM) vagy neuromyelitis optica (NMO) áll a háttérben, azonnal el kell indítani a gyulladáscsökkentő kezelést, hogy megakadályozzuk a visszafordíthatatlan idegkárosodások kialakulását" - magyarázta dr. Illés Zsolt, a dániai Odense Egyetemi Kórház neurológus professzora.

A gyors látásromlás hátterében akár neurológiai problémák is meghúzódhatnak. Fotó: Getty Images

Itthon gyakrabban fordul elő NMO

Az NMO-betegséget sokáig a szklerózis multiplex egy altípusának tartották, ám bebizonyosodott: noha mindkét betegségben a szervezet saját immunrendszere támadja meg az idegrendszert, továbbá mindkét betegség érinti az agyat és a gerincvelőt is, mégis két különböző kórképről van szó. A diagnózis alapja az MRI-képalkotás, emellett egy vérből elvégzett ellenanyag-vizsgálattal különböztethető meg az SM és az NMO.

"Magyarországon az európai átlagnál kétszer gyakoribb az NMO, aminek hátterében genetikai jellegzetességeket és környezeti tényezőket feltételezünk. A betegség ezzel együtt is ritka, 150-200 betegről tudunk, ám épp emiatt késhet a diagnózis, ha nem gondolnak rá időben" - mondta el Illés. Hozzátette, a betegek többsége nő. Általában harmincas-negyvenes életéveikben jelentkezik a betegség, de huszonéveseket is kezelnek.

Nem csupán a látás van veszélyben

"Ahogyan az SM, úgy az NMO sem csak a látást veszélyezteti: a gerincvelő gyulladása bénulással is fenyegeti a betegeket. Az elsődleges beavatkozást mindkét betegségnél a szteroidkezelés, NMO-betegeknél olykor a vérből a károsító ellenanyagokat kiszűrő plazmaferezis jelenti. Fontos a betegségek megkülönböztetése, mert az SM-gyógyszerek ronthatnak az NMO-betegek állapotán. A súlyos, akár visszafordíthatatlan állapotromlás azimmunrendszerműködését fékező terápiákkal jó eséllyel kivédhető" - mutatott rá dr. Rózsa Csilla neurológus főorvos, a Magyar Neurológiai Társaság (MANIT) elnöke.

"Korábban csak olyan gyógyszereink voltak, amelyeket nem NMO-betegek számára fejlesztettek ki, azaz más betegségek immunszuppresszív gyógyszereit használtuk. Az elmúlt években viszont magyar betegeket is bevontak olyan új hatóanyagok vizsgálatába, amelyek mára engedélyezett terápiákká váltak. Három olyan ellenanyag-terápia is elérhetővé vált, amelyekkel az eddigieknél sokkal hatékonyabban tudunk beavatkozni, és hosszú éveken át teljes tünetmentességet is elérhetünk" - fogalmazott Rózsa doktornő.